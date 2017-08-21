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21 августа 2017, 19:10



В ходе оперативно-профилактической операции «Урожай» в Норильске проверили около полусотни торговых точек

К проведению мероприятия были привлечены сотрудники подразделений по вопросам миграции, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Основная цель операции - выявление организаций и лиц, незаконно использующих труд иностранных работников в местах сбыта сельскохозяйственной продукции и привлечение к ответственности иностранных граждан и граждан Российской Федерации, нарушающих миграционное законодательство. В ходе проведения мероприятия стражи порядка проверили 46 объектов, из них 35 объектов торговли и 11 мест компактного пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства. В рамках мероприятия составлено 4 административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», санкция которой предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Просмотров:162 На территории Норильска, как и по всему Красноярскому краю, с 14 по 18 августа 2017 поводился первый этап оперативно-профилактической операции «Урожай».К проведению мероприятия были привлечены сотрудники подразделений по вопросам миграции, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Основная цель операции - выявление организаций и лиц, незаконно использующих труд иностранных работников в местах сбыта сельскохозяйственной продукции и привлечение к ответственности иностранных граждан и граждан Российской Федерации, нарушающих миграционное законодательство.В ходе проведения мероприятия стражи порядка проверили 46 объектов, из них 35 объектов торговли и 11 мест компактного пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства.В рамках мероприятия составлено 4 административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», санкция которой предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.