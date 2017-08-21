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21 августа 2017, 19:28



Перспективы развития городской среды и привлекательности ее для молодежи обсудили в Норильске

В рамках круглого стола прозвучала информация о программе «Профессиональный старт» и корпоративном проекте «Движение молодых специалистов «Лидер», реализуемой «Норникелем», а также о разнообразных проектах городского управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Председатель комиссии Горсовета по городскому хозяйству Александр Пестряков рассказал участникам круглого стола об Агентстве развития Норильска, недавно созданном администрацией города, компанией «Норникель» и Благотворительным фондом Владимира Потанина. Также на круглом столе обозначили необходимость того, чтобы в ближайшее время сфера образования стала объектом пристального внимания и активного развития. «Важно, чтобы молодые граждане были готовы к активному взаимодействию с органами власти и общественными представителями в городе, были сопричастными к развитию НПР», - отметил спикер круглого стола, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Владислав Завгородний. В ходе дискуссии были высказаны предложения и пожелания о развитии молодежной среды в городе. По итогам круглого стола активистами «Молодой Гвардии» составлена резолюция, которая будет отправлена в законодательные органы от лица инициативной молодежи.

Просмотров:171 В Молодежном центре по инициативе Норильского отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» за круглым столом «Будущее здесь и сейчас» собрались представители различных молодежных и общественных организаций, администрации города и «Норникеля», заинтересованные в улучшении городской среды и расширении возможностей для молодежи. Собравшиеся были едины во мнении, что для удовлетворения потребностей молодежи в Норильске сегодня успешно реализуются многие спортивные, культурные, волонтерские и прочие программы и проекты.В рамках круглого стола прозвучала информация о программе «Профессиональный старт» и корпоративном проекте «Движение молодых специалистов «Лидер», реализуемой «Норникелем», а также о разнообразных проектах городского управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Председатель комиссии Горсовета по городскому хозяйству Александр Пестряков рассказал участникам круглого стола об Агентстве развития Норильска, недавно созданном администрацией города, компанией «Норникель» и Благотворительным фондом Владимира Потанина.Также на круглом столе обозначили необходимость того, чтобы в ближайшее время сфера образования стала объектом пристального внимания и активного развития.«Важно, чтобы молодые граждане были готовы к активному взаимодействию с органами власти и общественными представителями в городе, были сопричастными к развитию НПР», - отметил спикер круглого стола, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Владислав Завгородний.В ходе дискуссии были высказаны предложения и пожелания о развитии молодежной среды в городе. По итогам круглого стола активистами «Молодой Гвардии» составлена резолюция, которая будет отправлена в законодательные органы от лица инициативной молодежи.