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22 августа 2017, 11:34



Пять лет за кольца и браслеты. Житель Норильска, который выманил у подростка семейные ювелирные украшения, пойдет под суд.

Как установили полицейские, незадолго до произошедшего подросток познакомился с мужчиной, который рассказал ему про выгодный бизнес, из которого в кратчайшие сроки можно получить неплохой доход. Мальчику требовалось только вложить средства, остальное «приятель» обещал взять на себя. Несовершеннолетний доверился злоумышленнику и в течение недели приносил ему принадлежащие матери золотые украшения, стоимость которых впоследствии эксперты оценили на сумму свыше 40 тысяч рублей. После обращения норильчанки в полицию сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний неоднократно судимый мужчина. Стражи порядка выяснили, что золотые изделия он сдавал в ломбарды города, полученные за них деньги тратил по своему усмотрению, при этом что-либо возвращать подростку не собирался. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Расследование завершено, в ближайшее время мужчина ответит за свои действия перед судом. Несколько ювелирных изделий полицейским удалось разыскать и вернуть законной владелице.

Просмотров:190 В марте текущего года в дежурную часть полиции обратилась местная жительница, которая рассказала правоохранителям, что неизвестный ей мужчина, пользуясь доверием ее 13-летнего сына, похитил семейные ювелирные изделия.Как установили полицейские, незадолго до произошедшего подросток познакомился с мужчиной, который рассказал ему про выгодный бизнес, из которого в кратчайшие сроки можно получить неплохой доход. Мальчику требовалось только вложить средства, остальное «приятель» обещал взять на себя. Несовершеннолетний доверился злоумышленнику и в течение недели приносил ему принадлежащие матери золотые украшения, стоимость которых впоследствии эксперты оценили на сумму свыше 40 тысяч рублей.После обращения норильчанки в полицию сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний неоднократно судимый мужчина. Стражи порядка выяснили, что золотые изделия он сдавал в ломбарды города, полученные за них деньги тратил по своему усмотрению, при этом что-либо возвращать подростку не собирался.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Расследование завершено, в ближайшее время мужчина ответит за свои действия перед судом. Несколько ювелирных изделий полицейским удалось разыскать и вернуть законной владелице.