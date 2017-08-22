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22 августа 2017, 13:00



В Норильске перенесены сроки отключения горячей воды. Город готовится к отопительному сезону.

В Центральном районе и Оганере отключение предстоит с 23 августа. Горячей воды здесь не будет пять дней, появится она 28 августа. В Талнахе горячей воды не будет тоже пять дней, но с 25 по 30 августа. Напомним, временное прекращения горячего водоснабжения проводится в связи проведением промывки и гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в преддверии отопительного сезона. Проверка готовности к отопительному периоду ведется на всех объектах жилищного фонда, объектах муниципальной собственности и соцсферы. Как рассказал «Норильским новостям» Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска, уже выданы паспорта готовности 80% объектов жилищного фонда и 100% объектов муниципальной собственности. «Все работы должны быть выполнены до 31 августа. Бригады аварийно-восстановительных работ работают круглосуточно. Материально-техническими средствами обеспечены», - пояснил он.

Просмотров:333 В районе Кайеркан горячая вода уже отсутствует с 21 августа, возобновят ее подачу 28 августа.В Центральном районе и Оганере отключение предстоит с 23 августа. Горячей воды здесь не будет пять дней, появится она 28 августа.В Талнахе горячей воды не будет тоже пять дней, но с 25 по 30 августа.Напомним, временное прекращения горячего водоснабжения проводится в связи проведением промывки и гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в преддверии отопительного сезона.Проверка готовности к отопительному периоду ведется на всех объектах жилищного фонда, объектах муниципальной собственности и соцсферы. Как рассказал «Норильским новостям» Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска, уже выданы паспорта готовности 80% объектов жилищного фонда и 100% объектов муниципальной собственности. «Все работы должны быть выполнены до 31 августа. Бригады аварийно-восстановительных работ работают круглосуточно. Материально-техническими средствами обеспечены», - пояснил он.