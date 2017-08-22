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22 августа 2017, 13:18



С начала июля от норильчан поступило 5684 сообщения в отделения полиции, из них 295 - о преступлениях. Об этом сегодня говорили на общегородской планерке.

Кроме того, зарегистрировано 89 преступлений против половой неприкосновенности, все они были раскрыты. «В том числе в июле был задержан гражданин, совершивший ряд развратных действий на улицах города», - рассказал «Норильским новостям» Владислав Фальченко. Краж зарегистрировано 92, раскрыто – 48. Кроме того, растет число норильчан, которые попадаются на удочку мошенников: за полтора месяца зарегистрировано 29 преступлений, совершенных посредством телефона или интернета. Из них раскрыто только четыре. «Подобные преступления трудно доказать, это долгая и специфичная работа. Хотелось бы, чтобы норильчане были внимательнее в своих действиях», - рассказал собеседник. По сравнению с прошлым годом выросло число выявленных фактов незаконного оборота наркотиков: так, если в аналогичный период 2016 года отмечено 23 факта, то в этом году это число уже значительно выше - 43. По 28 случаям подозреваемые установлены, 14 из них заключены под стражу. «Сложной остается ситуация по дорожно-транспортной дисциплине. К сожалению, произошел рост числа ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2016 года: 177 против 159. Хотя пострадавших меньше - 9 против 34, а также погибших - 3 против 4», - отметил Владислав Фальченко. За июль и половину августа были задержаны 100 водителей в состоянии алкогольного опьянения, без права управления - 78 человек. «За проживание без регистрации выявлены и привлечены к уголовной ответственности 14 иностранных граждан. Год назад их было двое больше, что свидетельствует о повышении эффективности работы соответствующих служб, отвечающих за выявление фактов уклонения от постановки на регистрационный учет. Фактов межнациональной или межконфессиональной розни, а также массовых беспорядков в городе допущено не было», - резюмировал Фальченко.

Просмотров:153 Как рассказал Владислав Фальченко, и. о. начальника отдела МВД России по городу Норильску, раскрыто 201 преступление (процент раскрываемости составил 68,1%). Он отметил, что возросло число правонарушений по ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью) - из 11 совершенных раскрыто 10. «В одном случае подозреваемый не установлен, ожидается, что оперативно-разыскные мероприятия дадут эффект в течение полутора-двух месяцев», - пояснил Владислав Фальченко. Высоко и количество случаев причинения вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ), из 21 преступления раскрыто 19. К сожалению, по этому виду преступлений, отметил и. о. начальника отдела МВД России по городу Норильску, Норильск лишь немногим уступает краевой столице, городу-миллионнику.Кроме того, зарегистрировано 89 преступлений против половой неприкосновенности, все они были раскрыты. «В том числе в июле был задержан гражданин, совершивший ряд развратных действий на улицах города», - рассказал «Норильским новостям» Владислав Фальченко.Краж зарегистрировано 92, раскрыто – 48. Кроме того, растет число норильчан, которые попадаются на удочку мошенников: за полтора месяца зарегистрировано 29 преступлений, совершенных посредством телефона или интернета. Из них раскрыто только четыре. «Подобные преступления трудно доказать, это долгая и специфичная работа. Хотелось бы, чтобы норильчане были внимательнее в своих действиях», - рассказал собеседник.По сравнению с прошлым годом выросло число выявленных фактов незаконного оборота наркотиков: так, если в аналогичный период 2016 года отмечено 23 факта, то в этом году это число уже значительно выше - 43. По 28 случаям подозреваемые установлены, 14 из них заключены под стражу.«Сложной остается ситуация по дорожно-транспортной дисциплине. К сожалению, произошел рост числа ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2016 года: 177 против 159. Хотя пострадавших меньше - 9 против 34, а также погибших - 3 против 4», - отметил Владислав Фальченко. За июль и половину августа были задержаны 100 водителей в состоянии алкогольного опьянения, без права управления - 78 человек.«За проживание без регистрации выявлены и привлечены к уголовной ответственности 14 иностранных граждан. Год назад их было двое больше, что свидетельствует о повышении эффективности работы соответствующих служб, отвечающих за выявление фактов уклонения от постановки на регистрационный учет. Фактов межнациональной или межконфессиональной розни, а также массовых беспорядков в городе допущено не было», - резюмировал Фальченко.