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22 августа 2017, 13:27



Почти вполовину снизилось число пожаров и возгораний в июле-августе этого года по сравнению с прошлым летом.

«В Центральном районе произошло 6 пожаров и 39 возгораний; в Талнахе - 7 пожаров, 27 загораний; в Кайеркане - 9 пожаров, 6 загораний; в Оганере - 1 пожар и 34 возгорания. Чаще всего пожары возникали в селитебной зоне (17 возгораний), а также в гаражах и на автотранспорте. В одном случае причиной был поджог, в остальных - неосторожность при курении, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования и другое", - рассказал «Норильским новостям» начальник ФГКУ «7 отряд ФПС по Красноярскому краю». Всего с начала года в Норильске зарегистрирован 131 пожар и 166 возгораний. Погибли 9 человек, травмированы 17. Спасены 494 человека, из них 80 детей. Общий ущерб с начала года составил 218,3 тысячи рублей.

Просмотров:154 За июль и половину августа в Норильске зарегистрировано 23 пожара, 106 возгораний (против 232 год назад). По словам Дмитрия Лиходеева, начальника ФГКУ «7 отряд ФПС по Красноярскому краю», этому в значительной степени способствует прохладная погода. В этот период не погиб ни один человек, один был травмирован. Зато спасли более сотни человек, в том числе 18 детей. Общий ущерб от пожаров составил 45,2 тысячи рублей.«В Центральном районе произошло 6 пожаров и 39 возгораний; в Талнахе - 7 пожаров, 27 загораний; в Кайеркане - 9 пожаров, 6 загораний; в Оганере - 1 пожар и 34 возгорания. Чаще всего пожары возникали в селитебной зоне (17 возгораний), а также в гаражах и на автотранспорте. В одном случае причиной был поджог, в остальных - неосторожность при курении, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования и другое", - рассказал «Норильским новостям» начальник ФГКУ «7 отряд ФПС по Красноярскому краю».Всего с начала года в Норильске зарегистрирован 131 пожар и 166 возгораний. Погибли 9 человек, травмированы 17. Спасены 494 человека, из них 80 детей. Общий ущерб с начала года составил 218,3 тысячи рублей.