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22 августа 2017, 13:47



За июль в городе больше всего подорожали картофель и морковь - на 59% и 30% соответственно.

Зато на июнь пришелся максимальный рост цен на капусту и лук из-за поступления в продажу свежего урожая. В результате в июле зарегистрировано снижение стоимости этих овощей, в частности, на капусту на 9%. Подешевела и свекла - на 2%. «Отмечу рост цен на сметану, которую в ассортименте нынешним летом доставляли самолетом, сразу на 11%. В категории соли также произошел рост - на 3% из-за появления на рынке соли белорусского производства», - отметила Наталья Говорухина. Зато продолжается сезонное, начатое еще в мае, снижение цен на яйцо и растительное масло, в июле оно составило 5%.

Просмотров:151 Такой рост обусловлен сразу несколькими причинами: во-первых, в июле практически полностью был заменен ассортимент этих овощей с прошлогоднего на свежий урожай. «Кроме того, чтобы реализовать остатки прошлого урожая картофеля, предприниматели, особенно те, у кого были большие запасы этого овоща, снизили на него цену до 22 рублей. В итоге средняя июньская цена оказалась сразу на 17% ниже по сравнению с показателем прошлого года. Учитывая это внеплановое понижение, фактический рост цены картофеля в июле составил обычный показатель в 30-35%», - рассказала «Норильским новостям» Наталья Говорухина, и. о. начальника управления потребительского рынка и услуг. Она подчеркнула, что в целом изменение розничных цен на продовольственные товары в Норильске соответствует ежегодной динамике, а также общероссийским и краевым тенденциям.Зато на июнь пришелся максимальный рост цен на капусту и лук из-за поступления в продажу свежего урожая. В результате в июле зарегистрировано снижение стоимости этих овощей, в частности, на капусту на 9%. Подешевела и свекла - на 2%.«Отмечу рост цен на сметану, которую в ассортименте нынешним летом доставляли самолетом, сразу на 11%. В категории соли также произошел рост - на 3% из-за появления на рынке соли белорусского производства», - отметила Наталья Говорухина.Зато продолжается сезонное, начатое еще в мае, снижение цен на яйцо и растительное масло, в июле оно составило 5%.