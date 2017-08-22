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22 августа 2017, 13:51



В Норильске августосвкие цены на дизельное топливо и бензин по сравнению с июльскими показателями остались неизменными.



Просмотров:173 По данным на 1 июля, на АЗС «ТТК» бензин АИ-92 подорожал на 10 копеек, АИ-95 - на 30 копеек, дизель - на 50 копеек. На АЗС ООО «Арктур» с 4 июля были снижены цены на все виды топлива на 2,5 рубля. Таким образом, к настоящему моменту цены на топливо одинаковы у обеих станций: литр АИ-92 обходится в 44 рубля; АИ-95 - в 46 рублей; литр дизеля - в 44 рубля (на АЗС «ТТК») и 44,5 (на АЗС «Арктур»).