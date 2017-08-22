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День Города


Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
22 августа 2017, 13:53

До конца августа в Норильске сохранится прохладная и дождливая погода.


Ожидается, что дневная температура воздуха составит от +8 до +12 градусов Цельсия. В сентябре же, по предварительным данным, среднемесячная температура составит +2...+3 градуса, что на 1 градус ниже средних многолетних значений. В первой декаде ночью столбик термометра опустится до 0...+5, днем вырастет до +5...+10. В конце первой декады возможно начало бабьего лета - днем по прогнозу ожидается +9...+14 градусов. А в последней пятидневке уже опять 0...+5. Месячное количество осадков 42-64 мм, что в пределах средних многолетних значений. Об этом на общегородской планерке рассказал Андрей Магеров.
«Уровень воды в реке Норильская на сегодня составляет 14,46 м, показатель в рамках средних многолетних значений. Это означает, что специальных технических мероприятий для сохранения объема подачи воды на селитебную зону и промобъекты предпринимать пока нет необходимости», - рассказал "Норильским новостям» Андрей Магеров.
Напомним, в прошлом году этот показатель был ниже на 1 метр, в 2013-м - на 2 метра.

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 22 августа 2017 
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13:51   В Норильске августосвкие цены на дизельное топливо и бензин по сравнению с июльскими показателями остались неизменными. 13:47   За июль в городе больше всего подорожали картофель и морковь - на 59% и 30% соответственно.
13:27   Почти вполовину снизилось число пожаров и возгораний в июле-августе этого года по сравнению с прошлым летом. 13:18   С начала июля от норильчан поступило 5684 сообщения в отделения полиции, из них 295 - о преступлениях. Об этом сегодня говорили на общегородской планерке.
13:00   В Норильске перенесены сроки отключения горячей воды. Город готовится к отопительному сезону. 11:34   Пять лет за кольца и браслеты. Житель Норильска, который выманил у подростка семейные ювелирные украшения, пойдет под суд.
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 21 августа 2017 
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19:09   В Норильске установили местонахождение злоумышленника, объявленного в федеральный розыск. 19:00   Сегодня в Норильске открыли горячую линию по вопросам качества детских товаров.
18:52   За выходные на автодорогах Норильска задержали шесть пьяных водителей. Госавтоинспекторы подвели итоги рейдового мероприятия. 18:48   С 21 часа в Норильске объявляют штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра.
15:50   Необычный мастер-класс под руководством шеф-повара ресторана «Норильск» прошел для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках акции «Давай дружить». 15:35   Сегодня утром на автодороге Норильск – Талнах произошло ДТП, унесшее жизнь молодого человека.
14:15   Осторожно: медведи! В окрестностях Норильска и Дудинки замечены бурые хищники. 13:49   Морские пехотинцы готовятся к учениям, которые пройдут в районе Норильска. Сегодня утром в районе Дудинки состоялась высадка с трех десантных кораблей.
13:22   «Норильский никель» серьезно укрепляется и намерен в этом сезоне занять высокие места. Команда одержала две победы в двух контрольных играх в Беларуси. 12:55   До 30 сентября льготники Норильска должны определиться со способом получения набора социальных услуг в 2018 году.
11:52   За команду Норильска будут играть футболисты «Динамо» - действующего чемпиона России по мини-футболу. 11:12   В Норильске будут судить водителя, которого неоднократно привлекали к ответственности за пьяную езду.

 18 августа 2017 
19:03   Норильские малыши будут обеспечены качественным йогуртом и творожком. В ближайшее время в городе заработает молочная кухня «Здоровый ребенок». 18:50   Очередная норильчанка попалась на уловки интернет-мошенников.
18:40   Более одного миллиона рублей административных штрафов выписали в Норильске в рамках пресечения незаконного оборота алкоголя. 18:13   В Норильске состоялось торжественное закрытие рабочего сезона трудовых отрядов школьников.
17:27   В методах воспитания теперь будут разбираться следователи. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять под особый контроль проверку норильского детсада, где запугивали детей. 16:10   В Большом Норильске проходит акция «Помоги пойти учиться».
15:19   12 новых скважин Пеляткинского ГКМ позволят обеспечить природным газом Норильский промрайон и Дудинку в полном объеме. 15:12   Водитель чудом остался жив после ДТП, которое произошло сегодня ночью на автодороге Норильск - Алыкель.
14:42   Норильчане смогут побывать на кораблях Северного флота. На совещании в Дудинке разработан график экскурсий. 14:15   Североморцы хотят посетить дудинский музей и посмотреть спектакль норильского театра. В столице Таймыра обсуждают план культурно-досуговой программы для моряков.
12:10   Теплая встреча по-таймырски. Северные угощения пришлись морякам по вкусу. 11:53   Дудинка встречает участников шестого арктического похода надводных сил Северного флота. В порт прибыли семь кораблей СФ.
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 17 августа 2017 
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