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22 августа 2017, 13:53



До конца августа в Норильске сохранится прохладная и дождливая погода.

«Уровень воды в реке Норильская на сегодня составляет 14,46 м, показатель в рамках средних многолетних значений. Это означает, что специальных технических мероприятий для сохранения объема подачи воды на селитебную зону и промобъекты предпринимать пока нет необходимости», - рассказал "Норильским новостям» Андрей Магеров. Напомним, в прошлом году этот показатель был ниже на 1 метр, в 2013-м - на 2 метра.

Просмотров:192 Ожидается, что дневная температура воздуха составит от +8 до +12 градусов Цельсия. В сентябре же, по предварительным данным, среднемесячная температура составит +2...+3 градуса, что на 1 градус ниже средних многолетних значений. В первой декаде ночью столбик термометра опустится до 0...+5, днем вырастет до +5...+10. В конце первой декады возможно начало бабьего лета - днем по прогнозу ожидается +9...+14 градусов. А в последней пятидневке уже опять 0...+5. Месячное количество осадков 42-64 мм, что в пределах средних многолетних значений. Об этом на общегородской планерке рассказал Андрей Магеров.«Уровень воды в реке Норильская на сегодня составляет 14,46 м, показатель в рамках средних многолетних значений. Это означает, что специальных технических мероприятий для сохранения объема подачи воды на селитебную зону и промобъекты предпринимать пока нет необходимости», - рассказал "Норильским новостям» Андрей Магеров.Напомним, в прошлом году этот показатель был ниже на 1 метр, в 2013-м - на 2 метра.