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22 августа 2017, 14:29



Больше пяти тысяч юных норильчан этим летом поучаствовали в различных организованных формах отдыха.

В Норильске этим летом было организовано рекордное число смен в городских оздоровительных лагерях - сразу 14, в которых побывали 1260 детей. Еще в 26 образовательных учреждениях города и 6 учреждениях допобразования в специально созданных летних сменах отдохнули 1920 детей, что больше плана сразу на 42%. Традиционная сотня «Мальчишек Севера» собралась в этом году в гимназии № 48 (с 5 июля по 2 августа). «Завершился и 47-й сезон ТОШ. При поддержке администрации города и ЗФ в нем поработали 1229 ребят в 67 отрядах. 18 августа пятая четверть завершилась торжественным мероприятием в ДК комбината, - рассказала Наталья КОРОСТЕЛЕВА, заместитель руководителя администрации Норильска по социальной политике.

Просмотров:147 В выездных оздоровительных лагерях (на юге Красноярья, Краснодарского края и в Московской области) в этом году отдохнул 831 ребенок. Продолжают отдыхать в Анапе более 120 детей: 99 детей - в «Вите», 32 - в «Премьере».В Норильске этим летом было организовано рекордное число смен в городских оздоровительных лагерях - сразу 14, в которых побывали 1260 детей. Еще в 26 образовательных учреждениях города и 6 учреждениях допобразования в специально созданных летних сменах отдохнули 1920 детей, что больше плана сразу на 42%. Традиционная сотня «Мальчишек Севера» собралась в этом году в гимназии № 48 (с 5 июля по 2 августа).«Завершился и 47-й сезон ТОШ. При поддержке администрации города и ЗФ в нем поработали 1229 ребят в 67 отрядах. 18 августа пятая четверть завершилась торжественным мероприятием в ДК комбината, - рассказала Наталья КОРОСТЕЛЕВА, заместитель руководителя администрации Норильска по социальной политике.