Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 августа 2017, 14:40



Почти все школы Норильска к 1 сентября готовы. Сегодня норильское управление образование отчитывается перед министерством образования Красноярского края о готовности школ НПР к новому учебному году.

Комиссия проверила все 37 общеобразовательных учреждений города на предмет наличия систем охраны и пожарной сигнализации, оценила санитарное состояние, укомплектованность мебелью и медоборудованием, оснащенность столовых. По словам ответственных за приемку школ, в целом комиссия приняла все 37 школ города, однако пожарные приняли только 24 образовательных учреждения. «Непринятие объектов связано с проведение ремонтных работ подрядчиками. У 13 школ и у одного из шести учреждений дополнительного образования остались те или иные замечания. Так, например, у школ № 14 и № 30 замечания касаются ремонта крылец, у пятой гимназии – окраски фасада, у первой школы – ремонта спортзала в одном корпусе и центрального крыльца – в другом; в гимназии № 1 еще идет модернизация системы вентиляции, в 9-й и 13-й школах – не совсем закончена работа по передаче системы ОПС», - прокомментировала ситуацию специалист УО и ДО Наталья Анисимова. В самом начале приемки школ начальник управления образования Андрей Колин в своем интервью «Норильским новостям» отметил, что, если к 22 августа у комиссии останутся те или иные замечания, у школ будет срок до 1 сентября для их устранения. На сегодня подрядчики заверили УО и ДО, что ремонтные работы в школах до 31 августа завершатся. Напомним, этим летом на мероприятия по текущему и капитальному ремонту в 29 школах из муниципальной казны было направлено 138 млн руб. Приобретение технологического оборудования и оборудования для медицинских кабинетов в 14 учреждениях обошлось в 13 млн руб.; работы по модернизации пожарной безопасности (модернизация систем АТС, замена дверей, отделка стен, потолков и полов на путях эвакуации на негорючие материалы) - в 14 млн руб.; 41 млн руб. будут затрачен на пусконаладочные работы в системе вентиляции в гимназии № 1.

Просмотров:154 В городе по приемке школ работали специально созданный муниципальный штаб и межведомственная комиссия, в состав которой входили представители администрации города, управления образования, сотрудники территориального отдела Ростехнадзора, полиции и МЧС (Роспотребнадзор с 2017 года проверяет готовность школ в своем режиме и сам дает оценку школам).Комиссия проверила все 37 общеобразовательных учреждений города на предмет наличия систем охраны и пожарной сигнализации, оценила санитарное состояние, укомплектованность мебелью и медоборудованием, оснащенность столовых. По словам ответственных за приемку школ, в целом комиссия приняла все 37 школ города, однако пожарные приняли только 24 образовательных учреждения.«Непринятие объектов связано с проведение ремонтных работ подрядчиками. У 13 школ и у одного из шести учреждений дополнительного образования остались те или иные замечания. Так, например, у школ № 14 и № 30 замечания касаются ремонта крылец, у пятой гимназии – окраски фасада, у первой школы – ремонта спортзала в одном корпусе и центрального крыльца – в другом; в гимназии № 1 еще идет модернизация системы вентиляции, в 9-й и 13-й школах – не совсем закончена работа по передаче системы ОПС», - прокомментировала ситуацию специалист УО и ДО Наталья Анисимова.В самом начале приемки школ начальник управления образования Андрей Колин в своем интервью «Норильским новостям» отметил, что, если к 22 августа у комиссии останутся те или иные замечания, у школ будет срок до 1 сентября для их устранения. На сегодня подрядчики заверили УО и ДО, что ремонтные работы в школах до 31 августа завершатся. Напомним, этим летом на мероприятия по текущему и капитальному ремонту в 29 школах из муниципальной казны было направлено 138 млн руб. Приобретение технологического оборудования и оборудования для медицинских кабинетов в 14 учреждениях обошлось в 13 млн руб.; работы по модернизации пожарной безопасности (модернизация систем АТС, замена дверей, отделка стен, потолков и полов на путях эвакуации на негорючие материалы) - в 14 млн руб.; 41 млн руб. будут затрачен на пусконаладочные работы в системе вентиляции в гимназии № 1.