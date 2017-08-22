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22 августа 2017, 14:52



Все учреждения образования Норильска начнут работать 1 сентября. Тему готовности к новому учебному году обсуждали сегодня на общегородской планерке.

В этом году для подготовки к новому учебному году в 50 образовательных учреждениях (в том числе школах, детсадах и учреждения допобразования) проведен (в некоторых случаях продолжается и сегодня) текущий или капремонт на общую сумму более 175 миллионов рублей. Ведется ремонт и окраска фасадов зданий, ремонт спортзалов, пищеблоков, кровель, крылец, замена оконных блоков, утепление и герметизация межпанельных швов, замена систем ТВС и другое. Кроме того, предусмотрена асфальтировка дворов шести учреждений на сумму 19,5 миллиона рублей. В 15 школах заменят светильники наружного и внутреннего освещения. Помимо этого летом начался ремонт фасадов трех учреждений: гимназия № 5 (первый корпус), ЦВР Талнаха и интернат № 2 (спальный корпус). «В гимназии и ЦВР работает один и тот же подрядчик, и из-за того, что он поздно зашел на объекты в связи с отсутствием работников на территории, к 1 сентября успеем окрасить фасады и главные крыльца. Дальше, насколько позволит погода, будем выполнять работы по торцам и задним фасадам», - пояснил Дмитрий Самородов, начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства». В интернате работы идут полным ходом. До наступления холодов планируется окрасить центральный фасад с улицы Кирова и два торца. Помимо этого на нескольких объектах предусмотрены работы по замене горючей отделки на негорючую на лестничных клетках. Так, в первом корпусе гимназии № 7 работы продлятся на сентябрь. Однако, по словам Дмитрия Самородова, учебному процессу это не помешает. Больше вопросов вызывает школа № 32, где требуется провести аналогичные работы большого объема, но к ним пока подрядчик не приступал. Ожидается, что выполнена замена горючего материала будет только до конца ноября. Как рассказала Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации Норильска по социальной политике, с 9 по 18 августа муниципальная комиссия принимала готовность зданий к новому учебному году. Из 37 учреждений пока принято 24, а также 5 из 6 учреждений допобразования. «Все учреждения начнут работу 1 сентября», - отметила она.

Просмотров:159 В новом учебном году все школьники Норильска будут обеспечены учебной литературой. Продукция по заказу на 38 миллионов рублей уже поступила на территорию.В этом году для подготовки к новому учебному году в 50 образовательных учреждениях (в том числе школах, детсадах и учреждения допобразования) проведен (в некоторых случаях продолжается и сегодня) текущий или капремонт на общую сумму более 175 миллионов рублей. Ведется ремонт и окраска фасадов зданий, ремонт спортзалов, пищеблоков, кровель, крылец, замена оконных блоков, утепление и герметизация межпанельных швов, замена систем ТВС и другое. Кроме того, предусмотрена асфальтировка дворов шести учреждений на сумму 19,5 миллиона рублей. В 15 школах заменят светильники наружного и внутреннего освещения.Помимо этого летом начался ремонт фасадов трех учреждений: гимназия № 5 (первый корпус), ЦВР Талнаха и интернат № 2 (спальный корпус). «В гимназии и ЦВР работает один и тот же подрядчик, и из-за того, что он поздно зашел на объекты в связи с отсутствием работников на территории, к 1 сентября успеем окрасить фасады и главные крыльца. Дальше, насколько позволит погода, будем выполнять работы по торцам и задним фасадам», - пояснил Дмитрий Самородов, начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства».В интернате работы идут полным ходом. До наступления холодов планируется окрасить центральный фасад с улицы Кирова и два торца.Помимо этого на нескольких объектах предусмотрены работы по замене горючей отделки на негорючую на лестничных клетках. Так, в первом корпусе гимназии № 7 работы продлятся на сентябрь. Однако, по словам Дмитрия Самородова, учебному процессу это не помешает. Больше вопросов вызывает школа № 32, где требуется провести аналогичные работы большого объема, но к ним пока подрядчик не приступал. Ожидается, что выполнена замена горючего материала будет только до конца ноября.Как рассказала Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации Норильска по социальной политике, с 9 по 18 августа муниципальная комиссия принимала готовность зданий к новому учебному году. Из 37 учреждений пока принято 24, а также 5 из 6 учреждений допобразования. «Все учреждения начнут работу 1 сентября», - отметила она.