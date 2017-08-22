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22 августа 2017, 15:29



В этом году в норильских домах будут заменены 116 лифтов, это рекордное число за несколько последних лет.

«Сегодня работы ведутся в 33 подъездах, 10 лифтов уже готовы к сдаче, окончание работ запланировано на декабрь. Все оборудование и сами лифты на территории, так что опасений по срыву сроков у нас нет», - добавил он.

Просмотров:177 Как рассказал сегодня на общегородской планерке Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска, из этого числа 99 лифтов в 33 многоквартирных домах будут заменены за счет средств местного бюджета (214,5 млн рублей), 17 лифтов в 9 домах (39 млн рублей) - в рамках реализации региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов.«Сегодня работы ведутся в 33 подъездах, 10 лифтов уже готовы к сдаче, окончание работ запланировано на декабрь. Все оборудование и сами лифты на территории, так что опасений по срыву сроков у нас нет», - добавил он.