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22 августа 2017, 15:41



Шедевры мирового уровня вернулись на родину автора. В Норильске готовится к открытию выставка долганского художника Бориса Молчанова.

В этом году музей Норильска за счет средств муниципального бюджета приобрел ровдужные работы Бориса Молчанова, созданные художником в 1989-1992 годах и, казалось, навсегда покинувшие Таймыр. Картины находились у частных коллекционеров Санкт-Петербурга и Красноярска. «Это важный шаг по консолидации на Таймыре художественного наследия Б. Н. Молчанова, чрезвычайно ценное приобретение для музейной коллекции Норильска, города, в котором начался творческий путь художника», - отмечают сотрудники музея. Еще при жизни Бориса Николаевича многие работы мастера были вывезены с его исторической родины. Часть работ хранится в частных галереях во Франции, Канаде, Исландии, Ирландии, Финляндии, Эстонии и других странах. Судьба некоторых работ вообще неизвестна. Благодаря возвращенным произведениям коллекция Музея Норильска сегодня одна из самых значительных, насчитывает сорок одну работу художника, девятнадцать из которых выполнены из ровдуги. Ровдужные картины Молчанова созданы из старых нюков, служивших когда-то покрытием летних чумов. Технология исполнения не имеет аналогов в мировом искусстве. «Работы Молчанова стали визитной карточкой национальной культуры Таймыра, культуры долганского народа. Каждое полотно хранит в себе таинственный сакральный смысл, который еще предстоит разгадать. Кожу, которая десятилетиями впитывала в себя дым очагов, голоса людей, звуки бубна, древние легенды, художник собирал в своих поездках по тундре. Сам материал является свидетелем и хранителем истории и культуры долганского народа. В качестве выразительных средств – различные приемы: тонирование, рисунок, декоративный шов, внутренние органы и кости северного оленя, дерево, глина», - отмечают в музее. Возвращение уникального наследия профессионального долганского художника, чье мастерство признано на мировом уровне, является знаковым событием для города в преддверии восьмидесятилетнего юбилея со дня рождения автора. Открытие выставки состоится 25 августа в 18.00 в художественной галерее (Талнахская, 78). Увидеть возвращенные шедевры посетители могут на экспресс-выставке до 10 сентября.

Просмотров:160 Выставку работ первого профессионального долганского художника, члена Союза художников СССР, почетного гражданина Таймыра Бориса Молчанова назвали «Возвращение». В экспозицию вошли новые музейные поступления - возвращенные в 2017 году в Норильск шедевры, семь ровдужных картин выдающегося художника.В этом году музей Норильска за счет средств муниципального бюджета приобрел ровдужные работы Бориса Молчанова, созданные художником в 1989-1992 годах и, казалось, навсегда покинувшие Таймыр. Картины находились у частных коллекционеров Санкт-Петербурга и Красноярска. «Это важный шаг по консолидации на Таймыре художественного наследия Б. Н. Молчанова, чрезвычайно ценное приобретение для музейной коллекции Норильска, города, в котором начался творческий путь художника», - отмечают сотрудники музея.Еще при жизни Бориса Николаевича многие работы мастера были вывезены с его исторической родины. Часть работ хранится в частных галереях во Франции, Канаде, Исландии, Ирландии, Финляндии, Эстонии и других странах. Судьба некоторых работ вообще неизвестна. Благодаря возвращенным произведениям коллекция Музея Норильска сегодня одна из самых значительных, насчитывает сорок одну работу художника, девятнадцать из которых выполнены из ровдуги. Ровдужные картины Молчанова созданы из старых нюков, служивших когда-то покрытием летних чумов. Технология исполнения не имеет аналогов в мировом искусстве. «Работы Молчанова стали визитной карточкой национальной культуры Таймыра, культуры долганского народа. Каждое полотно хранит в себе таинственный сакральный смысл, который еще предстоит разгадать. Кожу, которая десятилетиями впитывала в себя дым очагов, голоса людей, звуки бубна, древние легенды, художник собирал в своих поездках по тундре. Сам материал является свидетелем и хранителем истории и культуры долганского народа. В качестве выразительных средств – различные приемы: тонирование, рисунок, декоративный шов, внутренние органы и кости северного оленя, дерево, глина», - отмечают в музее.Возвращение уникального наследия профессионального долганского художника, чье мастерство признано на мировом уровне, является знаковым событием для города в преддверии восьмидесятилетнего юбилея со дня рождения автора.Открытие выставки состоится 25 августа в 18.00 в художественной галерее (Талнахская, 78). Увидеть возвращенные шедевры посетители могут на экспресс-выставке до 10 сентября.