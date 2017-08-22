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22 августа 2017, 15:57



Подготовка к предстоящим выборам в Норильский городской Совет депутатов идет по графику: начинается печать списков избирателей и бюллетеней.

В настоящее время избирательная комиссия готовится к проведению досрочного голосования, которое пройдет в помещении территориальной избирательной комиссии с 30 августа по 5 сентября. С 6 по 9 сентября досрочное голосование будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий (в будни с 16.00 до 20.00, в выходные - с 10.00 до 16.00). Всего в городе будет открыто 73 участка для голосования, один из них - временный, в горбольнице. В нем из-за его статуса временного досрочного голосования не будет.

Просмотров:146 В настоящее время по мажоритарным округам зарегистрированы 42 кандидата, а также 5 политических партий. 19 августа прошла жеребьевка по размещению наименования политических партий и их эмблем в бюллетенях, днем позже были утверждены форма и текст бюллетеней. В соответствии с жеребьевкой размещение партий будет следующим: «Справедливая Россия», КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Единая Россия».В настоящее время избирательная комиссия готовится к проведению досрочного голосования, которое пройдет в помещении территориальной избирательной комиссии с 30 августа по 5 сентября. С 6 по 9 сентября досрочное голосование будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий (в будни с 16.00 до 20.00, в выходные - с 10.00 до 16.00). Всего в городе будет открыто 73 участка для голосования, один из них - временный, в горбольнице. В нем из-за его статуса временного досрочного голосования не будет.