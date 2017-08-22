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22 августа 2017, 16:09



В окрестностях Норильска проходят военные учения.

С целью обеспечения безопасности жителей и гостей города рекомендуется до 30 августа не посещать территорию в районе гор Черная и Ергалах, где будут задействованы боевая колесная и гусеничная техника, а также авиация. Помимо учений в Норильске также запланированы выступления ансамбля песни и пляски, военного духового оркестра Северного флота, участие в соревнованиях хоккеистов Северного флота.

Просмотров:221 21 августа на территории Таймыра начались межвидовые тактические учения Северного флота. Задача мероприятий – совершенствование боевой готовности и слаженности частей и подразделений Северного флота по выполнению учебно-боевых задач в условиях Крайнего Севера.С целью обеспечения безопасности жителей и гостей города рекомендуется до 30 августа не посещать территорию в районе гор Черная и Ергалах, где будут задействованы боевая колесная и гусеничная техника, а также авиация.Помимо учений в Норильске также запланированы выступления ансамбля песни и пляски, военного духового оркестра Северного флота, участие в соревнованиях хоккеистов Северного флота.