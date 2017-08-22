Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 августа 2017, 17:19



«Александр Матросов» не выйдет в рейс.

Пассажирам, имеющим на руках билеты на вышеуказанные даты, просьба обращаться по месту приобретения билетов либо в любые кассы АО "ЦАВС" городов Красноярск, Норильск, Дудинка для сдачи билетов и (или) переоформления их на более поздний срок. Руководство АО «ПассажирРечТранс» приносит свои извинения за причинённые неудобства. Телефоны для справок в г. Красноярск: (391) 227-66-88, 268-03-79, 265-26-64.

Просмотров:208 АО «ПассажирРечТранс» доводит до сведения заинтересованных лиц, что по техническим причинам пассажирские рейсы 27 августа 2017 года по маршруту Красноярск – Дудинка и 31 августа 2017 года по маршруту Дудинка – Красноярск теплоходом «А. Матросов» отменены.Пассажирам, имеющим на руках билеты на вышеуказанные даты, просьба обращаться по месту приобретения билетов либо в любые кассы АО "ЦАВС" городов Красноярск, Норильск, Дудинка для сдачи билетов и (или) переоформления их на более поздний срок.Руководство АО «ПассажирРечТранс» приносит свои извинения за причинённые неудобства.Телефоны для справок в г. Красноярск: (391) 227-66-88, 268-03-79, 265-26-64.