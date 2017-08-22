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22 августа 2017, 17:35



Новогодняя елка в Норильске сменит «прописку». В этом году ее планируют поставить на благоустраеваемой территории, прилегающей к озеру Долгое.

Речь про непредвиденные обстоятельства возникла не случайно: в ходе работ по первому этапу благоустройства территории обнаружился некондиционный грунт, который внепланово пришлось заменять. «Я сейчас не могу сказать, в чем причина этой ситуации: сказалось недолжное отношение проектантов к своим обязанностям в части изыскательских работ или что-то иное, но раз проблема есть, ее надо решать. Мы обнаружили в старом грунте льдистые образования, строительный мусор. Старожилы говорят, прежде он свозился сюда во время строительства микрорайона. В итоге сегодня мы производим выемку всего старого грунта и по договоренности с Заполярным филиалом на безвозмездной основе завозим скальный грунт, который и будет основанием будущих дорожек. Дополнительная работа производится не в рамках контракта, так что ни на стоимости, ни на сроках исполнения проекта это не скажется», - отметил Николай Жигулин. Он также подчеркнул, что из водоемов, которые прежде располагались на месте работ, воду откачали помпами, а не просто засыпали их землей. Донная часть озер базируется на скальном грунте. «Хорошо, что некондиционный грунт обнаружился сейчас, это позволит нам уложить хороший скальный грунт и быть уверенными в качестве работ», - отметил Жигулин. Параллельно второй подрядчик начал прокладку кабельных линий и устройства опор освещения. Эта работа может вестись при любой погоде, главное, успеть выполнить ее до наступления холодов, поскольку в мороз кабель недостаточно эластичен. По заверению Николая Жигулина, прокладка завершится до первых заморозков.

Просмотров:229 «Мы сейчас делаем все, чтобы ни запланированные, ни непредвиденные обстоятельства не отразились на планах проведения новогодних праздников на этом участке», - рассказал «Норильским новостям» Николай Жигулин, и. о. заместителя руководителя администрации Норильска по городскому хозяйству.Речь про непредвиденные обстоятельства возникла не случайно: в ходе работ по первому этапу благоустройства территории обнаружился некондиционный грунт, который внепланово пришлось заменять.«Я сейчас не могу сказать, в чем причина этой ситуации: сказалось недолжное отношение проектантов к своим обязанностям в части изыскательских работ или что-то иное, но раз проблема есть, ее надо решать. Мы обнаружили в старом грунте льдистые образования, строительный мусор. Старожилы говорят, прежде он свозился сюда во время строительства микрорайона. В итоге сегодня мы производим выемку всего старого грунта и по договоренности с Заполярным филиалом на безвозмездной основе завозим скальный грунт, который и будет основанием будущих дорожек. Дополнительная работа производится не в рамках контракта, так что ни на стоимости, ни на сроках исполнения проекта это не скажется», - отметил Николай Жигулин.Он также подчеркнул, что из водоемов, которые прежде располагались на месте работ, воду откачали помпами, а не просто засыпали их землей. Донная часть озер базируется на скальном грунте. «Хорошо, что некондиционный грунт обнаружился сейчас, это позволит нам уложить хороший скальный грунт и быть уверенными в качестве работ», - отметил Жигулин.Параллельно второй подрядчик начал прокладку кабельных линий и устройства опор освещения. Эта работа может вестись при любой погоде, главное, успеть выполнить ее до наступления холодов, поскольку в мороз кабель недостаточно эластичен. По заверению Николая Жигулина, прокладка завершится до первых заморозков.