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22 августа 2017, 17:40



В первый рейс по маршруту Дудинка - Диксон отправился сухогруз «Федор Наянов» с углем для арктического поселка.

Суда оправились в Диксон, как только позволила ледовая обстановка в Енисейском заливе. Расстояние от Дудинки до Диксона по реке составляет 680 километров, из них от поселка Усть-Порт на протяжении 570 километров действуют правила морского судоходства. В связи с этим оба теплохода и баржа имеют усиленные корпуса, оснащены соответствующим навигационным оборудованием, экипажи прошли подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса. В Диксон планируют доставить 7 тыс. тонн угля. Всего в рамках северного завоза Енисейское речное пароходство планирует доставить на Таймыр около 15 тыс. тонн каменного угля. Из них 8 тыс. тонн уже выгружено в поселках Воронцово, Казанцево, Караул, Левинские Пески, Носок, Потапово, Усть-Порт, Байкаловск, Хантайское Озеро.

Просмотров:140 Судно оснащено подъемным краном, позволяющим вести погрузо-разгрузочные работы самостоятельно. До конца навигации «Федор Наянов» совершит четыре таких рейса. В Диксонский морской порт с углем отправился также буксир «Механик Маклаков» с баржей грузоподъемностью 2,5 тыс. тонн. Енисейское речное пароходство (ЕРП) начало доставку угля в самый северный порт России.Суда оправились в Диксон, как только позволила ледовая обстановка в Енисейском заливе. Расстояние от Дудинки до Диксона по реке составляет 680 километров, из них от поселка Усть-Порт на протяжении 570 километров действуют правила морского судоходства. В связи с этим оба теплохода и баржа имеют усиленные корпуса, оснащены соответствующим навигационным оборудованием, экипажи прошли подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса.В Диксон планируют доставить 7 тыс. тонн угля. Всего в рамках северного завоза Енисейское речное пароходство планирует доставить на Таймыр около 15 тыс. тонн каменного угля. Из них 8 тыс. тонн уже выгружено в поселках Воронцово, Казанцево, Караул, Левинские Пески, Носок, Потапово, Усть-Порт, Байкаловск, Хантайское Озеро.