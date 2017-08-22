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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:34 Норильчанам устроят Киноночь!
18:26 В таймырской тундре сгорел вертолет МИ-2. Норильская транспортная прокуратура провела проверку по данному инциденту
17:59 Металлолом и мусор с удаленных территорий Крайнего севера будут вывозить суда, участвующие в Северном завозе в арктические регионы страны
17:40 В первый рейс по маршруту Дудинка - Диксон отправился сухогруз «Федор Наянов» с углем для арктического поселка.
17:35 Новогодняя елка в Норильске сменит «прописку». В этом году ее планируют поставить на благоустраеваемой территории, прилегающей к озеру Долгое.
17:19 «Александр Матросов» не выйдет в рейс.
16:09 В окрестностях Норильска проходят военные учения.
15:57 Подготовка к предстоящим выборам в Норильский городской Совет депутатов идет по графику: начинается печать списков избирателей и бюллетеней.
15:41 Шедевры мирового уровня вернулись на родину автора. В Норильске готовится к открытию выставка долганского художника Бориса Молчанова.
15:29 В этом году в норильских домах будут заменены 116 лифтов, это рекордное число за несколько последних лет.
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