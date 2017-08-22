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22 августа 2017, 17:59



Металлолом и мусор с удаленных территорий Крайнего севера будут вывозить суда, участвующие в Северном завозе в арктические регионы страны

С начала реализации программы уборки в Арктике, транспортные суда в этом регионе стали по возможности использоваться для вывоза мусора за пределы территории, в том числе на переработку. Бесспорным лидером в этой транспортной схеме является военное ведомство России. Например, судами вспомогательного флота Министерства обороны и транспортных компаний, осуществляющих Северный завоз, с островов Арктики уже вывезены более 2,3 тысячи тонн металлолома, всего к вывозу на материк для дальнейшей переработки в 2017-м году запланировано более 3,7 тысячи тонн. По словам заместителя главы военного ведомства, генерала армии Дмитрия Булгакова, подразделения экологической очистки Северного флота, Центрального и Восточного военных округов и 12-го Главного управления Минобороны выполнили план 2017 года по экологической очистке Арктики более чем на 90 %. Общий объем собранного металлолома составляет более 3,9 тысячи тонн. На острове Котельный собрано 14,8 тысячи металлических бочек общим весом 600 тонн - это 100% от плана, в настоящее время взвод экологической очистки Северного флота ведет прессовку собранных бочек. Всего в этом году подразделениям предстоит собрать в Арктике более 4,4 тысячи тонн металлолома. Помимо сбора металлолома подразделения по ликвидации экологического ущерба продолжают выполнять задачи по сносу ветхих и разрушенных строений, проводят рекультивацию земли на территориях Минобороны. По словам заместителя министра обороны, в 2017 году мероприятия по экологической очистке территорий воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны РФ проводятся на архипелаге Новая Земля - в поселках Белушья губа, Рогачево, Северный, на архипелаге Новосибирские острова - на островах Котельный и Кильдин, а также на других объектах региона. Всего в текущем году для выполнения задач по экологической очистке Арктики задействованы 186 военных, десятки единиц специальной техники и суда вспомогательного флота.

Просмотров:135 Речь идет о порожнем возвращении флота с отдаленных территорий. Если по программе Северного завоза в районы Заполярья и Арктики доставляется топливо, продукты, оборудование, медикаменты и предметы жизнеобеспечения и первой необходимости, то в обратном направлении на Большую Землю зачастую везти нечего, и транспортные суда преодолевают огромные расстояния с пустыми трюмами.С начала реализации программы уборки в Арктике, транспортные суда в этом регионе стали по возможности использоваться для вывоза мусора за пределы территории, в том числе на переработку. Бесспорным лидером в этой транспортной схеме является военное ведомство России. Например, судами вспомогательного флота Министерства обороны и транспортных компаний, осуществляющих Северный завоз, с островов Арктики уже вывезены более 2,3 тысячи тонн металлолома, всего к вывозу на материк для дальнейшей переработки в 2017-м году запланировано более 3,7 тысячи тонн.По словам заместителя главы военного ведомства, генерала армии Дмитрия Булгакова, подразделения экологической очистки Северного флота, Центрального и Восточного военных округов и 12-го Главного управления Минобороны выполнили план 2017 года по экологической очистке Арктики более чем на 90 %. Общий объем собранного металлолома составляет более 3,9 тысячи тонн. На острове Котельный собрано 14,8 тысячи металлических бочек общим весом 600 тонн - это 100% от плана, в настоящее время взвод экологической очистки Северного флота ведет прессовку собранных бочек. Всего в этом году подразделениям предстоит собрать в Арктике более 4,4 тысячи тонн металлолома.Помимо сбора металлолома подразделения по ликвидации экологического ущерба продолжают выполнять задачи по сносу ветхих и разрушенных строений, проводят рекультивацию земли на территориях Минобороны. По словам заместителя министра обороны, в 2017 году мероприятия по экологической очистке территорий воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны РФ проводятся на архипелаге Новая Земля - в поселках Белушья губа, Рогачево, Северный, на архипелаге Новосибирские острова - на островах Котельный и Кильдин, а также на других объектах региона. Всего в текущем году для выполнения задач по экологической очистке Арктики задействованы 186 военных, десятки единиц специальной техники и суда вспомогательного флота.