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22 августа 2017, 18:26



В таймырской тундре сгорел вертолет МИ-2. Норильская транспортная прокуратура провела проверку по данному инциденту

В рамках проведенных надзорных мероприятий установлено, что собственник вертолета Ми-2 оставил его на хранение местному жителю п. Носок. 18 июля на участке местности расположенного в 20 метрах от берега вблизи устья реки Монгоче-Яха в 300 км. от Дудинки, в 160 км. от п. Носок, указанное лицо, не имея должных навыков и документов на право занятия воздушного пространства, а также не имея права управления воздушным судном, осуществил взлет с указанной местности. Во время пилотирования воздушного судна мужчина не справился с управлением, ввиду чего вертолет завалился набок, получив повреждения, с последующим возгоранием, сообщили в Норильской транспортной прокуратуре. По результатам проверки Норильским транспортными прокурором в отношении указанного лица возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 11.3, ч. 2 ст. 11.4, ч. 4 ст. 11.5, ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ. В результате рассмотрения Красноярским УГАН НОТБ СФО Ространснадзора дел об административных правонарушениях виновнику назначен штраф в размере 5 500 руб. Кроме того, Норильской транспортной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении в Мировом суде судебного участка № 160.

Просмотров:181 Норильская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований воздушного законодательства по факту возгорания воздушного судна вертолета Ми-2 на территории Таймырского Долгано – Ненецкого района.В рамках проведенных надзорных мероприятий установлено, что собственник вертолета Ми-2 оставил его на хранение местному жителю п. Носок.18 июля на участке местности расположенного в 20 метрах от берега вблизи устья реки Монгоче-Яха в 300 км. от Дудинки, в 160 км. от п. Носок, указанное лицо, не имея должных навыков и документов на право занятия воздушного пространства, а также не имея права управления воздушным судном, осуществил взлет с указанной местности. Во время пилотирования воздушного судна мужчина не справился с управлением, ввиду чего вертолет завалился набок, получив повреждения, с последующим возгоранием, сообщили в Норильской транспортной прокуратуре.По результатам проверки Норильским транспортными прокурором в отношении указанного лица возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 11.3, ч. 2 ст. 11.4, ч. 4 ст. 11.5, ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ. В результате рассмотрения Красноярским УГАН НОТБ СФО Ространснадзора дел об административных правонарушениях виновнику назначен штраф в размере 5 500 руб.Кроме того, Норильской транспортной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении в Мировом суде судебного участка № 160.