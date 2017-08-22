Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 августа 2017, 18:34



Норильчанам устроят Киноночь!

Организаторы праздника, понимая, что действие многих фильмов, начиная с первых лент немого кино, пронизано цирковыми элементами, решили детский блок программы посвятить теме цирка. Необычный Парад-Аллле начнется в субботу, 26 августа, в 12 часов, а продолжат его многочисленные мастер-классы, показы мультфильмов, а также игровая программа «Сегодня на арене…». Вечерний блок для взрослых стартует в 18 часов. Он будет насыщен игровыми элементами, кинопоказами, для которых отобраны особые фильмы. Главными в них являются музыка, живопись, исполнительское искусство. Зрителям будут предложены музыкальная мелодрама «Птица» с Иваном Охлобыстиным в главной роли и музыкой групп «Пикник», «Наутилус Помпилиус», «Мумий Тролль» и др. А также фильм-выставка «Русский авангард. Революция - новое искусство для нового мира». На кинопленке продемонстрируют фильм-концерт «Великие и неповторимые», состоящий из музыкальных и танцевальных фрагментов самых известных фильмов 1930-40-х годов. В насыщенной кинопрограмме праздника будет место и выступлениям норильских музыкантов, мастер-классам, открытию выставок и розыгрышам призов. Весь день в кинотеатре будет работать видеозал с показом российских фильмов выпуска 2015-2016 годов из фонда КГБУК «Красноярский кинограф». Но показать организаторы смогут только 5 новинок из 10 отобранных! Зрительское голосование, которое уже открыто на сайте Кинокомплекса «Родина», и определит - какие фильмы будут демонстрироваться 26 августа в видеозале. А еще, любителей российского кино в эти праздничные дни ждет подарок от Фонда кино. На портале информационного агентства ТАСС народным голосованием определены фильмы, которые будут показаны в рамках всероссийской акции «Ночь кино – 2017». Победителями стали киноленты «Кухня: последняя битва» режиссера Антона Федотова, «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева. Лидером голосования среди отечественных мультфильмов стала «Снежная королева. Огонь и лед», которую покажут в детском блоке программы. Праздничная программа «День&Ночь кино – 2017» осуществляется в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Вход бесплатный. Полная программа мероприятия опубликована на сайте кинокоhttp://кино-родина.рф.

Просмотров:131 Кинокомплекс «Родина» к Дню российского кино готовит праздничный проект «День&Ночь кино – 2017». 26 августа и в ночь на 27 августа здесь пройдет оригинальная культурная программа. Зрители примут участие в мастер-классах, конкурсах, выставках, просмотрах и обсуждении фильмов. Программа по традиции состоит из двух блоков - дневного и ночного - для детей и для взрослой публики.Организаторы праздника, понимая, что действие многих фильмов, начиная с первых лент немого кино, пронизано цирковыми элементами, решили детский блок программы посвятить теме цирка. Необычный Парад-Аллле начнется в субботу, 26 августа, в 12 часов, а продолжат его многочисленные мастер-классы, показы мультфильмов, а также игровая программа «Сегодня на арене…».Вечерний блок для взрослых стартует в 18 часов. Он будет насыщен игровыми элементами, кинопоказами, для которых отобраны особые фильмы. Главными в них являются музыка, живопись, исполнительское искусство. Зрителям будут предложены музыкальная мелодрама «Птица» с Иваном Охлобыстиным в главной роли и музыкой групп «Пикник», «Наутилус Помпилиус», «Мумий Тролль» и др. А также фильм-выставка «Русский авангард. Революция - новое искусство для нового мира». На кинопленке продемонстрируют фильм-концерт «Великие и неповторимые», состоящий из музыкальных и танцевальных фрагментов самых известных фильмов 1930-40-х годов.В насыщенной кинопрограмме праздника будет место и выступлениям норильских музыкантов, мастер-классам, открытию выставок и розыгрышам призов.Весь день в кинотеатре будет работать видеозал с показом российских фильмов выпуска 2015-2016 годов из фонда КГБУК «Красноярский кинограф». Но показать организаторы смогут только 5 новинок из 10 отобранных! Зрительское голосование, которое уже открыто на сайте Кинокомплекса «Родина», и определит - какие фильмы будут демонстрироваться 26 августа в видеозале.А еще, любителей российского кино в эти праздничные дни ждет подарок от Фонда кино. На портале информационного агентства ТАСС народным голосованием определены фильмы, которые будут показаны в рамках всероссийской акции «Ночь кино – 2017». Победителями стали киноленты «Кухня: последняя битва» режиссера Антона Федотова, «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева. Лидером голосования среди отечественных мультфильмов стала «Снежная королева. Огонь и лед», которую покажут в детском блоке программы.Праздничная программа «День&Ночь кино – 2017» осуществляется в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Вход бесплатный. Полная программа мероприятия опубликована на сайте кинокоhttp://кино-родина.рф.