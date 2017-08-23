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23 августа 2017, 11:33



«Норникель» будет поставлять сырье для производства аккумуляторов для электромобилей.

Глава глобальных продаж и маркетинга «Норникеля» Маркус Мойрер рассказал: «При производстве аккумуляторов все больше и больше используется никель. Но многие до сих пор не в полной мере осознают, что такое развитие событий означает для рафинированного никеля». По славам Мойрера, производителям электромобилей будет необходим именно высококачественный очищенный от примесей никель. Это подтвердили аналитики Morgan Stanley, пояснив в июньском докладе, что постепенно количество никеля, использованного при производстве батарей, будет увеличиваться в сравнении с долей использования кобальта и марганца. По данным зарубежных СМИ, ужесточение европейского законодательства в части выбросов в атмосферу и рост автомобильной промышленности подействовали на увеличение цен на палладий. Согласно официальным данным «Норникеля», потребление палладия в 2017 году достигнет 10,8 млн унций при дефиците более 1 млн унций. Кроме того, немецкие эксперты сделали прогноз на изменение цен на рынке кобальта — из-за развивающейся электромобильной индустрии может возникнуть дефицит кобальта, применяющегося при изготовлении батарей. Ограниченный запас сложнодобываемого редкого металла закономерно обеспечивает его высокую стоимость. Отметим, что немецкая компания BASF заблаговременно подписала соглашение с «Норникелем», чтобы обезопасить себя от перебоев с поставкой необходимого сырья для аккумуляторов. Как рассказал Антон Берлин, директор департамента маркетинга компании «Норникель», в интервью «России 24», действующее производство ГМК не требует существенных инвестиций в этой области. Антон Берлин подчеркнул: «Преимущество это дает в первую очередь с точки зрения налогообложения изготовления батарей. Дело в том, что в Евросоюзе достаточно жесткие требования, а наш Harjavalta — один из редких рафинировочных заводов, которые находятся на территории Евросоюза».

Просмотров:115 Увеличение производства электромобилей заметно повлияло на мировой рынок цветных металлов. По оценкам специалистов агентства, к 2050 году спрос на никель удвоится. В настоящее время в цене растут не только медь и кобальт, использующиеся для производства автомобильных аккумуляторов, но также дорожает никель, который идет на производство батарей наряду с алюминием и марганцем, сообщает агентство Bloomberg.Глава глобальных продаж и маркетинга «Норникеля» Маркус Мойрер рассказал: «При производстве аккумуляторов все больше и больше используется никель. Но многие до сих пор не в полной мере осознают, что такое развитие событий означает для рафинированного никеля».По славам Мойрера, производителям электромобилей будет необходим именно высококачественный очищенный от примесей никель.Это подтвердили аналитики Morgan Stanley, пояснив в июньском докладе, что постепенно количество никеля, использованного при производстве батарей, будет увеличиваться в сравнении с долей использования кобальта и марганца.По данным зарубежных СМИ, ужесточение европейского законодательства в части выбросов в атмосферу и рост автомобильной промышленности подействовали на увеличение цен на палладий. Согласно официальным данным «Норникеля», потребление палладия в 2017 году достигнет 10,8 млн унций при дефиците более 1 млн унций.Кроме того, немецкие эксперты сделали прогноз на изменение цен на рынке кобальта — из-за развивающейся электромобильной индустрии может возникнуть дефицит кобальта, применяющегося при изготовлении батарей. Ограниченный запас сложнодобываемого редкого металла закономерно обеспечивает его высокую стоимость. Отметим, что немецкая компания BASF заблаговременно подписала соглашение с «Норникелем», чтобы обезопасить себя от перебоев с поставкой необходимого сырья для аккумуляторов.Как рассказал Антон Берлин, директор департамента маркетинга компании «Норникель», в интервью «России 24», действующее производство ГМК не требует существенных инвестиций в этой области.Антон Берлин подчеркнул: «Преимущество это дает в первую очередь с точки зрения налогообложения изготовления батарей. Дело в том, что в Евросоюзе достаточно жесткие требования, а наш Harjavalta — один из редких рафинировочных заводов, которые находятся на территории Евросоюза».