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23 августа 2017, 11:35



Сергей Сергеев подписал контракт с «Норильским никелем».

По условиям контракта «девятка» «Динамо» будет защищать цвета заполярного клуба в течение года. Ожидается, что новобранец «Норникеля» будет выступать под 91-м номером. Прибытие Сергея Сергеева в Могилев, на место учебно-тренировочного сбора команды, ожидается в ближайшее время. Сергеев - уже третий игрок «Динамо», перешедший в «Норникель». Ранее состав мини-футбольного клуба «Норильский никель» пополнили сразу два футболиста из команды действующего чемпиона России по мини-футболу «Динамо» - Александр Фукин и Павел Сучилин.

Просмотров:97 Еще один игрок МФК «Динамо» Сергей Сергеев пополнил ряды МФК «Норильский никель», сообщил пресс-атташе клуба Андрей Деганов.По условиям контракта «девятка» «Динамо» будет защищать цвета заполярного клуба в течение года. Ожидается, что новобранец «Норникеля» будет выступать под 91-м номером. Прибытие Сергея Сергеева в Могилев, на место учебно-тренировочного сбора команды, ожидается в ближайшее время.Сергеев - уже третий игрок «Динамо», перешедший в «Норникель». Ранее состав мини-футбольного клуба «Норильский никель» пополнили сразу два футболиста из команды действующего чемпиона России по мини-футболу «Динамо» - Александр Фукин и Павел Сучилин.