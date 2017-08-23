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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:23 Сегодня впервые на Таймыре дудинских школьников принимают в юнармию
12:49 В окрестностях Норильска проходят учения. Техника морского десанта СФ совершила 100-километровый марш-бросок.
12:40 Сыграть в «Поле чудес» в Норильске предложил наркодилер полицейскому.
12:05 Норильчане все чаще попадаются на уловки мошенников. Житель Талнаха лишился 15 тысяч рублей, пытаясь приобрести колеса для автомобиля на сайте-однодневке.
11:54 Норильские общественники проверили порядок соблюдения прав задержанных граждан.
11:35 Сергей Сергеев подписал контракт с «Норильским никелем».
11:33 «Норникель» будет поставлять сырье для производства аккумуляторов для электромобилей.
18:34 Норильчанам устроят Киноночь!
18:26 В таймырской тундре сгорел вертолет МИ-2. Норильская транспортная прокуратура провела проверку по данному инциденту.
17:59 Металлолом и мусор с удаленных территорий Крайнего Севера будут вывозить суда, участвующие в северном завозе в арктические регионы страны.
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