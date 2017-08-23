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23 августа 2017, 11:54



Норильские общественники проверили порядок соблюдения прав задержанных граждан.

Общественники ознакомились с условиями содержания задержанных, оценили состояние и оснащенность бытовых помещений, проверили соблюдение санитарных норм, осмотрели медицинский кабинет, систему видеонаблюдения, охранно-тревожную и пожарную сигнализации. Во время визита представители общественной делегации побеседовали с содержащимися под стражей правонарушителями. Информации о нарушениях со стороны полицейских или превышения ими должностных полномочий, а также жалоб на условия содержания в рамках общения не прозвучало.

Просмотров:95 Представители общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску - Юрий Кононченко (член общественной наблюдательной комиссии Красноярского края) и Наталья Селина (представитель уполномоченного по правам человека в г. Норильске) посетили специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, и изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Общественники ознакомились с условиями содержания задержанных, оценили состояние и оснащенность бытовых помещений, проверили соблюдение санитарных норм, осмотрели медицинский кабинет, систему видеонаблюдения, охранно-тревожную и пожарную сигнализации.Во время визита представители общественной делегации побеседовали с содержащимися под стражей правонарушителями. Информации о нарушениях со стороны полицейских или превышения ими должностных полномочий, а также жалоб на условия содержания в рамках общения не прозвучало.