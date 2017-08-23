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23 августа 2017, 12:05

Норильчане все чаще попадаются на уловки мошенников. Житель Талнаха лишился 15 тысяч рублей, пытаясь приобрести колеса для автомобиля на сайте-однодневке.


В дежурную часть полиции поступило заявление от 42-летнего жителя Талнаха. В мае текущего года мужчина обнаружил на сайте 4-shini.ru, как ему показалось, оптимальный по стоимости вариант для приобретения автомобильных колес. Оформив заказ на четыре колеса для автомобиля УАЗ, потерпевший перечислил 15 тысяч рублей на указанный на сайте номер банковской карты.
Продолжительное время спустя свой товар мужчина так и не получил, а сайт прекратил свое существование. Когда житель Талнаха решил проверить информацию о магазине в Сети, познакомился с массой негативных отзывов, после чего и написал заявление в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Отметим, что месяцем ранее, предупреждая норильчан о мошенниках, сотрудники полиции уже сообщали об аналогичном случае.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают жителям Норильска о необходимости быть предельно бдительными при совершении покупок в интернете.
«Перепроверяйте получаемую вами информацию, обращайте внимание на название сайта, на адресную строку, на наличие каких-либо добавочных символов или названий в адресной строке. Скопируйте название сайта из адресной строки в поисковую систему и ознакомьтесь с отзывами. Особенно тщательно проверяйте ранее неизвестные вам сайты, в разделах которых планируете указать данные о своей банковской карте: по дате создания ресурса, по указанным на сайте телефонам, по отзывам в интернете», - говорится в сообщении пресс-службы ОМВД РФ по г. Норильску.

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    Список новостей

 23 августа 2017 
14:23   Сегодня впервые на Таймыре дудинских школьников принимают в юнармию 12:49   В окрестностях Норильска проходят учения. Техника морского десанта СФ совершила 100-километровый марш-бросок.
12:40   Сыграть в «Поле чудес» в Норильске предложил наркодилер полицейскому. 12:05   Норильчане все чаще попадаются на уловки мошенников. Житель Талнаха лишился 15 тысяч рублей, пытаясь приобрести колеса для автомобиля на сайте-однодневке.
11:54   Норильские общественники проверили порядок соблюдения прав задержанных граждан. 11:35   Сергей Сергеев подписал контракт с «Норильским никелем».
11:33   «Норникель» будет поставлять сырье для производства аккумуляторов для электромобилей.

 22 августа 2017 
18:34   Норильчанам устроят Киноночь! 18:26   В таймырской тундре сгорел вертолет МИ-2. Норильская транспортная прокуратура провела проверку по данному инциденту.
17:59   Металлолом и мусор с удаленных территорий Крайнего Севера будут вывозить суда, участвующие в северном завозе в арктические регионы страны. 17:40   В первый рейс по маршруту Дудинка - Диксон отправился сухогруз «Федор Наянов» с углем для арктического поселка.
17:35   Новогодняя елка в Норильске сменит «прописку». В этом году ее планируют поставить на благоустраеваемой территории, прилегающей к озеру Долгое. 17:19   «Александр Матросов» не выйдет в рейс.
16:09   В окрестностях Норильска проходят военные учения. 15:57   Подготовка к предстоящим выборам в Норильский городской Совет депутатов идет по графику: начинается печать списков избирателей и бюллетеней.
15:41   Шедевры мирового уровня вернулись на родину автора. В Норильске готовится к открытию выставка долганского художника Бориса Молчанова. 15:29   В этом году в норильских домах будут заменены 116 лифтов, это рекордное число за несколько последних лет.
14:52   Все учреждения образования Норильска начнут работать 1 сентября. Тему готовности к новому учебному году обсуждали сегодня на общегородской планерке. 14:40   Почти все школы Норильска к 1 сентября готовы. Сегодня норильское управление образование отчитывается перед министерством образования Красноярского края о готовности школ НПР к новому учебному году.
14:29   Больше пяти тысяч юных норильчан этим летом поучаствовали в различных организованных формах отдыха. 13:53   До конца августа в Норильске сохранится прохладная и дождливая погода.
13:51   В Норильске августосвкие цены на дизельное топливо и бензин по сравнению с июльскими показателями остались неизменными. 13:47   За июль в городе больше всего подорожали картофель и морковь - на 59% и 30% соответственно.
13:27   Почти вполовину снизилось число пожаров и возгораний в июле-августе этого года по сравнению с прошлым летом. 13:18   С начала июля от норильчан поступило 5684 сообщения в отделения полиции, из них 295 - о преступлениях. Об этом сегодня говорили на общегородской планерке.
13:00   В Норильске перенесены сроки отключения горячей воды. Город готовится к отопительному сезону. 11:34   Пять лет за кольца и браслеты. Житель Норильска, который выманил у подростка семейные ювелирные украшения, пойдет под суд.
10:49   Задачу минимум выполнили. Молодежная команда МФК «Норильский никель» празднует очередную победу.

 21 августа 2017 
19:28   Перспективы развития городской среды и привлекательности ее для молодежи обсудили в Норильске. 19:10   В ходе оперативно-профилактической операции «Урожай» в Норильске проверили около полусотни торговых точек.
19:09   В Норильске установили местонахождение злоумышленника, объявленного в федеральный розыск. 19:00   Сегодня в Норильске открыли горячую линию по вопросам качества детских товаров.
18:52   За выходные на автодорогах Норильска задержали шесть пьяных водителей. Госавтоинспекторы подвели итоги рейдового мероприятия. 18:48   С 21 часа в Норильске объявляют штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра.
15:50   Необычный мастер-класс под руководством шеф-повара ресторана «Норильск» прошел для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках акции «Давай дружить». 15:35   Сегодня утром на автодороге Норильск – Талнах произошло ДТП, унесшее жизнь молодого человека.
14:15   Осторожно: медведи! В окрестностях Норильска и Дудинки замечены бурые хищники. 13:49   Морские пехотинцы готовятся к учениям, которые пройдут в районе Норильска. Сегодня утром в районе Дудинки состоялась высадка с трех десантных кораблей.
13:22   «Норильский никель» серьезно укрепляется и намерен в этом сезоне занять высокие места. Команда одержала две победы в двух контрольных играх в Беларуси. 12:55   До 30 сентября льготники Норильска должны определиться со способом получения набора социальных услуг в 2018 году.
11:52   За команду Норильска будут играть футболисты «Динамо» - действующего чемпиона России по мини-футболу. 11:12   В Норильске будут судить водителя, которого неоднократно привлекали к ответственности за пьяную езду.

 18 августа 2017 
19:03   Норильские малыши будут обеспечены качественным йогуртом и творожком. В ближайшее время в городе заработает молочная кухня «Здоровый ребенок». 18:50   Очередная норильчанка попалась на уловки интернет-мошенников.
18:40   Более одного миллиона рублей административных штрафов выписали в Норильске в рамках пресечения незаконного оборота алкоголя. 18:13   В Норильске состоялось торжественное закрытие рабочего сезона трудовых отрядов школьников.
17:27   В методах воспитания теперь будут разбираться следователи. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять под особый контроль проверку норильского детсада, где запугивали детей. 16:10   В Большом Норильске проходит акция «Помоги пойти учиться».
15:19   12 новых скважин Пеляткинского ГКМ позволят обеспечить природным газом Норильский промрайон и Дудинку в полном объеме. 15:12   Водитель чудом остался жив после ДТП, которое произошло сегодня ночью на автодороге Норильск - Алыкель.




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