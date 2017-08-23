Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 августа 2017, 12:05



Норильчане все чаще попадаются на уловки мошенников. Житель Талнаха лишился 15 тысяч рублей, пытаясь приобрести колеса для автомобиля на сайте-однодневке.

Продолжительное время спустя свой товар мужчина так и не получил, а сайт прекратил свое существование. Когда житель Талнаха решил проверить информацию о магазине в Сети, познакомился с массой негативных отзывов, после чего и написал заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Отметим, что месяцем ранее, предупреждая норильчан о мошенниках, сотрудники полиции уже сообщали об аналогичном случае. Сотрудники полиции в очередной раз напоминают жителям Норильска о необходимости быть предельно бдительными при совершении покупок в интернете. «Перепроверяйте получаемую вами информацию, обращайте внимание на название сайта, на адресную строку, на наличие каких-либо добавочных символов или названий в адресной строке. Скопируйте название сайта из адресной строки в поисковую систему и ознакомьтесь с отзывами. Особенно тщательно проверяйте ранее неизвестные вам сайты, в разделах которых планируете указать данные о своей банковской карте: по дате создания ресурса, по указанным на сайте телефонам, по отзывам в интернете», - говорится в сообщении пресс-службы ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:89 В дежурную часть полиции поступило заявление от 42-летнего жителя Талнаха. В мае текущего года мужчина обнаружил на сайте 4-shini.ru, как ему показалось, оптимальный по стоимости вариант для приобретения автомобильных колес. Оформив заказ на четыре колеса для автомобиля УАЗ, потерпевший перечислил 15 тысяч рублей на указанный на сайте номер банковской карты.Продолжительное время спустя свой товар мужчина так и не получил, а сайт прекратил свое существование. Когда житель Талнаха решил проверить информацию о магазине в Сети, познакомился с массой негативных отзывов, после чего и написал заявление в полицию.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Отметим, что месяцем ранее, предупреждая норильчан о мошенниках, сотрудники полиции уже сообщали об аналогичном случае.Сотрудники полиции в очередной раз напоминают жителям Норильска о необходимости быть предельно бдительными при совершении покупок в интернете.«Перепроверяйте получаемую вами информацию, обращайте внимание на название сайта, на адресную строку, на наличие каких-либо добавочных символов или названий в адресной строке. Скопируйте название сайта из адресной строки в поисковую систему и ознакомьтесь с отзывами. Особенно тщательно проверяйте ранее неизвестные вам сайты, в разделах которых планируете указать данные о своей банковской карте: по дате создания ресурса, по указанным на сайте телефонам, по отзывам в интернете», - говорится в сообщении пресс-службы ОМВД РФ по г. Норильску.