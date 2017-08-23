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23 августа 2017, 12:40



Сыграть в «Поле чудес» в Норильске предложил наркодилер полицейскому.

Одного из подозреваемых наркодилеров доставили в линейный пункт полиции аэропорта «Валек». Там мужчина сделал сотруднику полиции предложение в стиле известной телеигры: «Я дам вам 20 тысяч, а вы не оформляете протокол». И положил деньги прямо между листами протокола, которые лежали на рабочем столе. Однако сотрудник полиции от взятки отказался, а преступные действия мужчины были пресечены прибывшими на место коллегами полицейского, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УТ МВД России по СФО. Теперь на наркодилера заведено два уголовных дела – за взятку и наркотики.

Просмотров:113 9 августа в ходе оперативных мероприятий сотрудники транспортной полиции задержали двух жителей Норильска 32 и 37 лет. У них обнаружили сверток, замотанный черной изолентой, в котором находилось порошкообразное вещество. Позже экспертиза подтвердит догадки полицейских, что это синтетический наркотик, который подозреваемые собирались реализовать. Об этом сообщается на сайте газеты «Комсомольская правда»-Красноярск.Одного из подозреваемых наркодилеров доставили в линейный пункт полиции аэропорта «Валек». Там мужчина сделал сотруднику полиции предложение в стиле известной телеигры: «Я дам вам 20 тысяч, а вы не оформляете протокол». И положил деньги прямо между листами протокола, которые лежали на рабочем столе.Однако сотрудник полиции от взятки отказался, а преступные действия мужчины были пресечены прибывшими на место коллегами полицейского, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УТ МВД России по СФО.Теперь на наркодилера заведено два уголовных дела – за взятку и наркотики.