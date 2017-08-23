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23 августа 2017, 12:49



В окрестностях Норильска проходят учения. Техника морского десанта СФ совершила 100-километровый марш-бросок.

После высадки морского десанта на захваченный береговой плацдарм в районе Дудинки арктические мотострелки и морские пехотинцы Северного флота, усиленные подразделением воздушно-десантных войск, осуществили погрузку гусеничной техники на железнодорожные платформы. Колесная техника проследовала по автомобильной дороге до базового лагеря. При совершении марша колонна бронетранспортеров двигалась в боевом охранении в готовности к отражению атак условных диверсантов, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. Гусеничную технику отправили на железнодорожных платформах в сопровождении подразделений охраны, сформированных из морских пехотинцев Северного флота. В процессе переброски военной техники к месту проведения учений особое внимание уделялось отработке тактики противодиверсионных действий.

Просмотров:85 Марш-бросок на расстояние более 100 километров совершили силы морского десанта Северного флота, которые примут участие в межвидовых тактических учениях по обороне промышленного объекта в Арктической зоне.После высадки морского десанта на захваченный береговой плацдарм в районе Дудинки арктические мотострелки и морские пехотинцы Северного флота, усиленные подразделением воздушно-десантных войск, осуществили погрузку гусеничной техники на железнодорожные платформы.Колесная техника проследовала по автомобильной дороге до базового лагеря. При совершении марша колонна бронетранспортеров двигалась в боевом охранении в готовности к отражению атак условных диверсантов, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Гусеничную технику отправили на железнодорожных платформах в сопровождении подразделений охраны, сформированных из морских пехотинцев Северного флота. В процессе переброски военной техники к месту проведения учений особое внимание уделялось отработке тактики противодиверсионных действий.