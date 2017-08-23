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23 августа 2017, 14:23



Сегодня впервые на Таймыре дудинских школьников принимают в юнармию

Владимир Шишов, председатель Таймырского Долганоненецкого районного совета депутатов поздравил ребят с тем, что они первыми на Тайимыре вступили в ряды юнармии и пожелал им быть настоящими патриотами. В первой группе в юнармейцы приняли 40 мальчишек и девченок от восьми до 17 лет. Столько же ребят пройдут посвящение во второй группе. Торжественное мероприятие пройдет сегодня же. Еще 80 дудинских школьников примут в ряды юнармейцев завтра.

Просмотров:8 Торжественное посвящение проходит на борту военного корабля. На вертолетной площадке под Андреевским стягом шеренгами построились военнослужащие и будущие юнармейцы. Напутственное слово сказал вице-адмирал Голубев и вручил каждому юному бойцу по красному берету.Владимир Шишов, председатель Таймырского Долганоненецкого районного совета депутатов поздравил ребят с тем, что они первыми на Тайимыре вступили в ряды юнармии и пожелал им быть настоящими патриотами.В первой группе в юнармейцы приняли 40 мальчишек и девченок от восьми до 17 лет. Столько же ребят пройдут посвящение во второй группе. Торжественное мероприятие пройдет сегодня же. Еще 80 дудинских школьников примут в ряды юнармейцев завтра.