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23 августа 2017, 14:47

В Норильске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Семья».


Мероприятие проходило на территории Большого Норильска с 17 по 21 августа. Цель акции - активизировать работу с неблагополучными семьями в преддверии нового учебного года; выявление новых фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также отследить ведется ли подготовка к школе в семьях, попавших под контроль инспекторов по делам несовершеннолетних.
Результаты оперативно-профилактического мероприятия на встрече с журналистами озвучила Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Норильску.
Всего в рамках ОПМ «Семья» было проведено 25 мероприятий. Один родитель был привлечен к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Трое родителей были привлечены по статье 20.22 КоАП за распитие подростками алкогольных напитков. Административные протоколы направлены на комиссию по делам несовершеннолетних, где будет приниматься решение. Совместно со специалистами учреждений системы профилактики было посещено 38 неблагополучных семей. На профилактический учет в ходе ОПМ поставлен один родитель и пятеро несовершеннолетних.
«Вместе со специалистами учреждений профилактики мы навещали проблемные семьи, выясняли готовность детей к школе, при необходимости оказывали разовую адресную помощь, давали телефоны организаций, где можно получить необходимую консультацию. На сегодняшний день силами отдела МВД были собраны в достаточном объеме канцелярские принадлежности. Очень нам помогли неравнодушные горожане. Школьные принадлежности были переданы детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - пояснила Ольга Курунина.
Сейчас мероприятие продолжается, но уже в рамках акции «Помоги пойти учиться», которая продлится до 1 октября.

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    Список новостей

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14:55   Акция «Помоги пойти учиться» продлится в Норильске до октября. 14:47   В Норильске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Семья».
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