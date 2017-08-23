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23 августа 2017, 14:55



Акция «Помоги пойти учиться» продлится в Норильске до октября.

В рамках акции проводятся мероприятия по всему Большому Норильску. Сотрудники полиции, школ, здравоохранения, представители комиссии по делам несовершеннолетних обходят квартиры, выясняя, где живут неблагополучные семьи и семьи, у которых возникли трудности по подготовке детей к школе. Участие в акции специалистов различных служб дает возможность выявить семьи, которые попадают под категорию неблагополучных, и оказать помощь тем из них, которые по ряду причин оказались в трудной жизненной ситуации. Больше всего информации о возможном неблагополучии семьи или проблеме в родительско-детских отношениях поступает от специалистов управления образования. В категорию неблагополучных обычно попадают те семьи, в которых взрослые не исполняют свои родительские обязанности, отрицательно влияют на своего ребенка или родитель вступил в конфликт с законом и совершил какое-либо преступление по отношению к своему ребенку. «Чаще всего родители бьют своих детей. Любое применение физической силы родителями в отношении своего ребенка выявляется. Случаи причинения побоев скрыть невозможно. Таких родителей привлекают к административной ответственности, и семья ставится на учет в отделе по делам несовершеннолетних. Воспитывать ребенка можно любыми другими способами, не прибегая к физической силе. Если в семье доходит до рукоприкладства, то взрослым необходимо обратиться за помощью к специалистам, в частности, к психологу», - говорит Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Норильску. Как только в семье налаживается ситуация, надзорные органы принимают решение снять семью с учета. По итогам на 1 августа 2017 г. на профилактическом учете состоит 98 семей и 217 детей. За аналогичный период прошлого года на учете состояло 107 семей и 258 детей.

Просмотров:184 Всероссийская межведомственная акция «Помоги пойти учиться» позволяет эффективнее выявлять неблагополучные семьи и семьи, нуждающиеся в помощи специалистов различных ведомств.В рамках акции проводятся мероприятия по всему Большому Норильску. Сотрудники полиции, школ, здравоохранения, представители комиссии по делам несовершеннолетних обходят квартиры, выясняя, где живут неблагополучные семьи и семьи, у которых возникли трудности по подготовке детей к школе. Участие в акции специалистов различных служб дает возможность выявить семьи, которые попадают под категорию неблагополучных, и оказать помощь тем из них, которые по ряду причин оказались в трудной жизненной ситуации. Больше всего информации о возможном неблагополучии семьи или проблеме в родительско-детских отношениях поступает от специалистов управления образования. В категорию неблагополучных обычно попадают те семьи, в которых взрослые не исполняют свои родительские обязанности, отрицательно влияют на своего ребенка или родитель вступил в конфликт с законом и совершил какое-либо преступление по отношению к своему ребенку.«Чаще всего родители бьют своих детей. Любое применение физической силы родителями в отношении своего ребенка выявляется. Случаи причинения побоев скрыть невозможно. Таких родителей привлекают к административной ответственности, и семья ставится на учет в отделе по делам несовершеннолетних. Воспитывать ребенка можно любыми другими способами, не прибегая к физической силе. Если в семье доходит до рукоприкладства, то взрослым необходимо обратиться за помощью к специалистам, в частности, к психологу», - говорит Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Норильску.Как только в семье налаживается ситуация, надзорные органы принимают решение снять семью с учета. По итогам на 1 августа 2017 г. на профилактическом учете состоит 98 семей и 217 детей. За аналогичный период прошлого года на учете состояло 107 семей и 258 детей.