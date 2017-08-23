Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 августа 2017, 15:24



«Я – экошкольник». Необычная экологическая акция под таким названием пройдет в Норильске 26 августа.

Активисты ЗСК намеренно приурочили мероприятие к началу учебного года: предполагается, что участники мастер-классов, ребята в возрасте от 7 до 12 лет, смогут своими руками научиться изготавливать из экологического материала, а именно из фанеры и льна, оригинальные школьные принадлежности - пеналы, экоподставки для учебников и книг, сумки для сменной обуви и т. д. Акция с импровизированным участием мультипликацонных экогероев, спасающих планету, пройдет в зимнем саду Заполярного театра драмы. Напомним, у «Пионеров» уже был партнерский опыт с нашей «маяковкой» в организации акции «Сотворение сада». Время мастер-классов и интерактивных зон в театре - последняя суббота августа с 13.30 до 15.30.

Просмотров:163 В рамках реализации четвертого этапа «Экомарафона» «Понеслось!», поддержанного «Норникелем», акцию проводит волонтерская команда «Пионеры» Заполярной строительной компании.Активисты ЗСК намеренно приурочили мероприятие к началу учебного года: предполагается, что участники мастер-классов, ребята в возрасте от 7 до 12 лет, смогут своими руками научиться изготавливать из экологического материала, а именно из фанеры и льна, оригинальные школьные принадлежности - пеналы, экоподставки для учебников и книг, сумки для сменной обуви и т. д.Акция с импровизированным участием мультипликацонных экогероев, спасающих планету, пройдет в зимнем саду Заполярного театра драмы. Напомним, у «Пионеров» уже был партнерский опыт с нашей «маяковкой» в организации акции «Сотворение сада».Время мастер-классов и интерактивных зон в театре - последняя суббота августа с 13.30 до 15.30.