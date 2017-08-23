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23 августа 2017, 15:27



Соглашение о сотрудничестве подписали Норильский индустриальный институт и Норильская епархия.

В рамках соглашения Норильская епархия и Норильский государственный индустриальный институт договорились о сотрудничестве в сфере образования и духовно-нравственного просвещения в духе традиционных моральных ценностей, а также о взаимодействии в учебно-методических вопросах, обмене информацией, анализе и обобщении опыта совместной работы. Совместная работа будет заключаться в проведении совместных семинаров, круглых столов и бесед по проблемам просвещения среди студенчества, его нравственного воспитания. Свои подписи под документом о сотрудничестве поставили епископ Норильский и Туруханский Агафангел и исполняющий обязанности ректора Норильского государственного индустриального институту Дмитрий Дубров.

Просмотров:173 22 августа 2017 года между Норильской епархией и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Норильский государственный индустриальный институт» подписано соглашение о сотрудничестве.В рамках соглашения Норильская епархия и Норильский государственный индустриальный институт договорились о сотрудничестве в сфере образования и духовно-нравственного просвещения в духе традиционных моральных ценностей, а также о взаимодействии в учебно-методических вопросах, обмене информацией, анализе и обобщении опыта совместной работы.Совместная работа будет заключаться в проведении совместных семинаров, круглых столов и бесед по проблемам просвещения среди студенчества, его нравственного воспитания.Свои подписи под документом о сотрудничестве поставили епископ Норильский и Туруханский Агафангел и исполняющий обязанности ректора Норильского государственного индустриального институту Дмитрий Дубров.