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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:29 Сегодня «Норникель» объявил итоги работы комиссия по расследованию чрезвычайного происшествия на руднике «Заполярный»
17:49 Программу развития Норильского государственного индустриального института разработают до 1 сентября этого года.
17:47 Управляющая компания «Город» подарила жителям дома на Ленинском проспекте, 19, новенькую детскую игровую площадку.
17:04 Почти 550 семей норильчан получили социальные выплаты на переселение по четерыехстороннему соглашению.
15:27 Соглашение о сотрудничестве подписали Норильский индустриальный институт и Норильская епархия.
15:24 «Я – экошкольник». Необычная экологическая акция под таким названием пройдет в Норильске 26 августа.
14:55 Акция «Помоги пойти учиться» продлится в Норильске до октября.
14:47 В Норильске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Семья».
14:23 Сегодня впервые на Таймыре дудинских школьников принимают в юнармию.
12:49 В окрестностях Норильска проходят учения. Техника морского десанта СФ совершила 100-километровый марш-бросок.
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