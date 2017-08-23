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23 августа 2017, 17:04



Почти 550 семей норильчан получили социальные выплаты на переселение по четерыехстороннему соглашению.

Напомним, по лимиту программы этого года для переселения семей Норильска и Дудинки выделено 942 миллиона рублей. С учетом возврата лимита прошлого года на реализацию программы выделено 992 миллиона. «В этом году мы столкнулись с большим числом отказов от свидетельств из-за снижения объема социальной выплаты на сумму вычетов за отчужденное жилье. Но все отказавшиеся написали заявление на участие в программе 2018 года», - отметила Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда администрации Норильска. Подводя краткие итоги реализации программы переселения за 2011-2016 годы, она отметила, что за эти годы улучшили свои жилищные условия 4912 семей норильчан (выдано свидетельств на сумму 8303 млрд рублей). В Красноярский край из них уехали 900 семей. В муниципальную собственность Норильска сдано 2951 жилое помещение.

Просмотров:160 549 семей, которые вошли в основной список участников программы переселения, получили свои сертификаты на общую сумму 775 миллионов рублей. Остальные норильчане из основного списка от участия в программе на этот год отказались. В связи с этим сотрудники управления жилфонда начали работу с участниками резервного списка, в котором состоят 593 семьи. Сейчас работа ведется с 224 семьями, вставшими на учет по программе переселения до 18 декабря 2014 года.Напомним, по лимиту программы этого года для переселения семей Норильска и Дудинки выделено 942 миллиона рублей. С учетом возврата лимита прошлого года на реализацию программы выделено 992 миллиона.«В этом году мы столкнулись с большим числом отказов от свидетельств из-за снижения объема социальной выплаты на сумму вычетов за отчужденное жилье. Но все отказавшиеся написали заявление на участие в программе 2018 года», - отметила Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда администрации Норильска.Подводя краткие итоги реализации программы переселения за 2011-2016 годы, она отметила, что за эти годы улучшили свои жилищные условия 4912 семей норильчан (выдано свидетельств на сумму 8303 млрд рублей). В Красноярский край из них уехали 900 семей. В муниципальную собственность Норильска сдано 2951 жилое помещение.