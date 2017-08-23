Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 августа 2017, 17:47



Управляющая компания «Город» подарила жителям дома на Ленинском проспекте, 19, новенькую детскую игровую площадку.

Генеральный директор УК «Город» Павел Беляков говорит, что идея сделать в этом огромном дворе детскую площадку не нова. Она буквально просилась сюда взамен старого и ржавого оборудования. Изначально подарок жителям двора планировалось сделать в июле, но возникла небольшая заминка с заводом-изготовителем по поставке оборудования. «Было принято решение благоустроить этот двор и установить здесь на средства управляющей компании новую и современную детскую площадку, отвечающую всем требованиям безопасности. - говорит Павел Беляков. - Я съездил в Красноярск на завод-изготовитель, посмотрел предлагаемые модели детских игровых комплексов и остановил свой выбор на этом варианте». Песочницы были сделаны силами сотрудников компании. В ближайшее время сюда завезут свежий песок, и еще до зимы детвора успеет поиграть на площадке. «Если все сложится хорошо, то в следующем году мы планируем установить детскую площадку и в районе Кайеркан. Она будет чуть больше этой и разместится по соседству со спортивной площадкой, которая стоит в планах на 2018 год у администрации района. Так же в будущем совместно с норильским Молодежным центром планируется превратить в арт-объект одну из арок на улице Завенягина», - добавил Павел Беляков.

Просмотров:142 Установка и обустройство детской площадки были сделаны за счет дополнительных доходов компании и ни одной копейки из средств собственников жилых помещений на нее не было потрачено. Вместе с закупкой оборудования новая детская площадка обошлась управляющей компании примерно в 700 тысяч рублей, из них 280 тысяч - стоимость самого комплекса, еще в 70 тысяч обошлась доставка, а все остальное - это расходы на закупку песка, выполнение монтажа площадки и общестроительных работ на ней.Генеральный директор УК «Город» Павел Беляков говорит, что идея сделать в этом огромном дворе детскую площадку не нова. Она буквально просилась сюда взамен старого и ржавого оборудования. Изначально подарок жителям двора планировалось сделать в июле, но возникла небольшая заминка с заводом-изготовителем по поставке оборудования.«Было принято решение благоустроить этот двор и установить здесь на средства управляющей компании новую и современную детскую площадку, отвечающую всем требованиям безопасности. - говорит Павел Беляков. - Я съездил в Красноярск на завод-изготовитель, посмотрел предлагаемые модели детских игровых комплексов и остановил свой выбор на этом варианте».Песочницы были сделаны силами сотрудников компании. В ближайшее время сюда завезут свежий песок, и еще до зимы детвора успеет поиграть на площадке.«Если все сложится хорошо, то в следующем году мы планируем установить детскую площадку и в районе Кайеркан. Она будет чуть больше этой и разместится по соседству со спортивной площадкой, которая стоит в планах на 2018 год у администрации района. Так же в будущем совместно с норильским Молодежным центром планируется превратить в арт-объект одну из арок на улице Завенягина», - добавил Павел Беляков.