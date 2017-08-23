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23 августа 2017, 17:49



Программу развития Норильского государственного индустриального института разработают до 1 сентября этого года.

Участники обсуждают результаты оценки эффективности деятельности вуза в 2016 году, представленные экспертами Минобрнауки России, а также план развития нашего высшего образовательного учреждения. В частности, речь идет о необходимости качественного усиления деятельности вуза по многим направлениям и подготовке квалифицированных кадров для развития арктических территорий России. Ключевым направлением деятельности вуза, по мнению участников видеоконференции, должно стать развитие программ подготовки бакалавров и магистров совместно с другими российскими вузами, с учетом кадровых потребностей предприятий, работающих в арктической зоне, сообщает новостийное агенство www.rus24. По словам Натальи Рязанцевой, особые усилия ректорату норильского вуза целесообразно направить на привлечение и закрепление в институте талантливой молодёжи с высокой академической успеваемостью и результатами ЕГЭ. «В настоящее время по поручению заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец запущена работа по разработке программы развития НГИИ для обеспечения квалифицированными кадрами арктических территорий, в частности Норильского промышленного района. Документ должен быть представлен до 1 сентября 2017 года в Минобрнауки РФ. Подчеркну, что программа развития вуза будет сформирована с учетом оценки кадровых потребностей предприятий - данные будут предоставлены экспертами правительства края. Кроме того, при подготовке документа необходимо учесть опыт ведущих российских и зарубежных университетов, работающих в схожих географических и климатических условиях. Принципиально важно, чтобы вуз активно участвовал в реализации инвестиционных проектов в арктической зоне Красноярского края», - отметила Наталья Рязанцева.

Просмотров:140 Как рассказал «Норильским новостям» исполняющий обязанности ректора НГИИ Дмитрий Дубров, совещания проходят в режиме видеоконференций под председательством вице-премьера правительства Красноярского края Натальи Рязанцевой. В них также участвуют представители агентства науки и инновационного развития Красноярского края, заместитель руководителя администрации города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» Андрей Гришин, начальник управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля» Людмила Ахметчина.Участники обсуждают результаты оценки эффективности деятельности вуза в 2016 году, представленные экспертами Минобрнауки России, а также план развития нашего высшего образовательного учреждения. В частности, речь идет о необходимости качественного усиления деятельности вуза по многим направлениям и подготовке квалифицированных кадров для развития арктических территорий России.Ключевым направлением деятельности вуза, по мнению участников видеоконференции, должно стать развитие программ подготовки бакалавров и магистров совместно с другими российскими вузами, с учетом кадровых потребностей предприятий, работающих в арктической зоне, сообщает новостийное агенство www.rus24. По словам Натальи Рязанцевой, особые усилия ректорату норильского вуза целесообразно направить на привлечение и закрепление в институте талантливой молодёжи с высокой академической успеваемостью и результатами ЕГЭ.«В настоящее время по поручению заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец запущена работа по разработке программы развития НГИИ для обеспечения квалифицированными кадрами арктических территорий, в частности Норильского промышленного района. Документ должен быть представлен до 1 сентября 2017 года в Минобрнауки РФ. Подчеркну, что программа развития вуза будет сформирована с учетом оценки кадровых потребностей предприятий - данные будут предоставлены экспертами правительства края. Кроме того, при подготовке документа необходимо учесть опыт ведущих российских и зарубежных университетов, работающих в схожих географических и климатических условиях. Принципиально важно, чтобы вуз активно участвовал в реализации инвестиционных проектов в арктической зоне Красноярского края», - отметила Наталья Рязанцева.