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23 августа 2017, 19:29



Сегодня «Норникель» объявил итоги работы комиссия по расследованию чрезвычайного происшествия на руднике «Заполярный»

Комиссия своим заключением подтвердила факт взрыва скопления метана в горной выработке при заезде самоходной техники в забой. Скопление метана произошло при невыполнении разработанных и согласованных Ростехнадзором «Специальных мероприятий по ведению горных работ в условиях газового режима», по которым работают горные предприятия Заполярного филиала и треста «Норильскшахтстрой» «Заполярной строительной компании». Основными причинами названы неудовлетворительная организация производства работ руководством участка шахтопроходческого управления (ШПУ-4) треста «Норильскшахтстрой» в части обеспечения проветривания горной выработки и выполнения «Специальных мероприятий по ведению горных работ в условиях газового режима», а также недостаточный производственный контроль. Материалы расследования будут переданы в правоохранительные органы. В настоящее время компания анализирует выводы и рекомендации, выданные Ростехнадзором. По итогам этой работы «Норникель» планирует принять ряд дополнительных организационных, технических и дисциплинарных мер для исключения повторения в будущем подобных инцидентов. Комплекс неотложных мероприятий уже реализуется. По состоянию на сегодняшний день отстранены от работы начальник участка, на котором произошел несчастный случай, и его заместитель. Принимается решение о расторжении трудовых договоров с ними, так как для предприятий группы компаний «Норильский никель» неприемлемы грубые нарушения требований охраны труда. Сам участок расформирован, персонал переведен на другой участок. Руководители ШПУ-4 понижены в должности и переведены на другие участки. Семьям погибших и пострадавших работников «Заполярной строительной компании» оказана необходимая помощь. Выплаты компенсаций и материальной помощи осуществляются в соответствии с действующим законодательством и внутренними регламентами компании, говорится в официальном пресс-релизе.

Просмотров:191 Напомним, 07 июля в результате взрыва под землей погибли четыре человека, еще трое получили травмы.Комиссия своим заключением подтвердила факт взрыва скопления метана в горной выработке при заезде самоходной техники в забой. Скопление метана произошло при невыполнении разработанных и согласованных Ростехнадзором «Специальных мероприятий по ведению горных работ в условиях газового режима», по которым работают горные предприятия Заполярного филиала и треста «Норильскшахтстрой» «Заполярной строительной компании».Основными причинами названы неудовлетворительная организация производства работ руководством участка шахтопроходческого управления (ШПУ-4) треста «Норильскшахтстрой» в части обеспечения проветривания горной выработки и выполнения «Специальных мероприятий по ведению горных работ в условиях газового режима», а также недостаточный производственный контроль. Материалы расследования будут переданы в правоохранительные органы.В настоящее время компания анализирует выводы и рекомендации, выданные Ростехнадзором. По итогам этой работы «Норникель» планирует принять ряд дополнительных организационных, технических и дисциплинарных мер для исключения повторения в будущем подобных инцидентов. Комплекс неотложных мероприятий уже реализуется.По состоянию на сегодняшний день отстранены от работы начальник участка, на котором произошел несчастный случай, и его заместитель. Принимается решение о расторжении трудовых договоров с ними, так как для предприятий группы компаний «Норильский никель» неприемлемы грубые нарушения требований охраны труда. Сам участок расформирован, персонал переведен на другой участок. Руководители ШПУ-4 понижены в должности и переведены на другие участки.Семьям погибших и пострадавших работников «Заполярной строительной компании» оказана необходимая помощь. Выплаты компенсаций и материальной помощи осуществляются в соответствии с действующим законодательством и внутренними регламентами компании, говорится в официальном пресс-релизе.