Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 августа 2017, 10:50



Первыми из норильчан на борт военного корабля поднялись журналисты местных СМИ

Третья группа состояла из журналистов норильских СМИ. Им посчастливилось побывать на «Североморске». Военные показали боевые орудия, рассказали об истории корабля и его походах. Следом начали проводить экскурсии для жителей Норильска и Дудинки. Стоит отметить, что пропускная система – строгая. Посетить корабли можно только при наличии документа. Кстати, для надежности, можно предварительно записаться по телефону 8-3911150692. К сожалению, на выходные дни уже все экскурсионные группы сформированы, но на рабочие дни еще можно успеть записаться.

Просмотров:22 Накануне в Дудинке начались экскурсии жителей региона по военным кораблям Северного флота. Первыми экскурсантами стали юнармейцы. Отряды юных бойцов разделили на две группы. Одна из них пошла на «Североморск» другая – на «Кондопогу». На экскурсиях школьников, только что посвященных в юнармейцы, сопровождали их родители.Третья группа состояла из журналистов норильских СМИ. Им посчастливилось побывать на «Североморске». Военные показали боевые орудия, рассказали об истории корабля и его походах.Следом начали проводить экскурсии для жителей Норильска и Дудинки. Стоит отметить, что пропускная система – строгая. Посетить корабли можно только при наличии документа. Кстати, для надежности, можно предварительно записаться по телефону 8-3911150692. К сожалению, на выходные дни уже все экскурсионные группы сформированы, но на рабочие дни еще можно успеть записаться.