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24 августа 2017, 13:28



В Норильске пройдет торжественная церемония посвящения молодежи в юнармейцы.

Указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 29 октября 2015 года подписал президент Российской Федерации В. Путин. Цель: совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, создания благоприятных условий для гармоничного развития личности детей, формирования нравственных ценностей и ориентиров, а также военно-патриотического воспитания. Движение призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. Приоритетные формы деятельности юнармейского движения – молодежные военно-спортивные игры; детско-юношеские военно-патриотические клубы; профильные специализированные формирования юнармейцев; олимпиады и спартакиады по военно-прикладным видам спорта; сдача норм ГТО; вахты памяти и походы по местам боевой славы; посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов и другие мероприятия военно-патриотической направленности. В Дудинке посвящение в юнармейцы состоялось в торжественной обстановке на борту военного корабля «Североморск». 160 мальчишек и девчонок пополнили ряды детско-юношеского военно-патриотического общественного движения. В Норильске посвящение молодежи в юнармейцы пройдет 28 августа в ГЦК. Начало мероприятия в 17.00.

Просмотров:137 Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации.Указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 29 октября 2015 года подписал президент Российской Федерации В. Путин.Цель: совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, создания благоприятных условий для гармоничного развития личности детей, формирования нравственных ценностей и ориентиров, а также военно-патриотического воспитания.Движение призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.Приоритетные формы деятельности юнармейского движения – молодежные военно-спортивные игры; детско-юношеские военно-патриотические клубы; профильные специализированные формирования юнармейцев; олимпиады и спартакиады по военно-прикладным видам спорта; сдача норм ГТО; вахты памяти и походы по местам боевой славы; посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов и другие мероприятия военно-патриотической направленности.В Дудинке посвящение в юнармейцы состоялось в торжественной обстановке на борту военного корабля «Североморск». 160 мальчишек и девчонок пополнили ряды детско-юношеского военно-патриотического общественного движения.В Норильске посвящение молодежи в юнармейцы пройдет 28 августа в ГЦК. Начало мероприятия в 17.00.