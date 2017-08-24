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24 августа 2017, 14:01



В Норильске уволили водителя автобуса, по чьей вине была травмирована малолетняя девочка.

Напомним, инцидент произошел 22 июля. На остановке возле автовокзала в Талнахе 48-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ не отследил вход и выход пассажиров и начал движение, когда женщина с ребенком садились в автобус. Двери захлопнулись, четырехлетней девочке защемило ногу, причем сам ребенок остался снаружи, а автобус поехал, потащив малышку за собой по асфальту. Лишь после того как очевидцы побежали за маршруткой, водитель остановился. Пострадавшую малышку с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение города. Проведенной по данному факту прокуратурой города проверкой в деятельности ООО «Атлантида», предоставляющего услуги населению по перевозке, выявлены нарушения требований действующего законодательства, а также установлено осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением лицензионных требований. Также установлено, что водитель автобуса в нарушение закона управлял транспортным средством при наличии условий, при котором его эксплуатация запрещена. Изложенное послужило основанием для внесения прокуратурой г. Норильска в адрес генерального директора ООО «Атлантида» представления об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования водитель автобуса уволен, работники предприятия, ответственные за выпуск транспортного средства на линию, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Просмотров:177 В Норильске завершена прокурорская проверка в связи с травмой, полученной малолетней девочкой на автобусной остановке в Талнахе.Напомним, инцидент произошел 22 июля. На остановке возле автовокзала в Талнахе 48-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ не отследил вход и выход пассажиров и начал движение, когда женщина с ребенком садились в автобус. Двери захлопнулись, четырехлетней девочке защемило ногу, причем сам ребенок остался снаружи, а автобус поехал, потащив малышку за собой по асфальту. Лишь после того как очевидцы побежали за маршруткой, водитель остановился. Пострадавшую малышку с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение города.Проведенной по данному факту прокуратурой города проверкой в деятельности ООО «Атлантида», предоставляющего услуги населению по перевозке, выявлены нарушения требований действующего законодательства, а также установлено осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением лицензионных требований.Также установлено, что водитель автобуса в нарушение закона управлял транспортным средством при наличии условий, при котором его эксплуатация запрещена.Изложенное послужило основанием для внесения прокуратурой г. Норильска в адрес генерального директора ООО «Атлантида» представления об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования водитель автобуса уволен, работники предприятия, ответственные за выпуск транспортного средства на линию, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации.