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24 августа 2017, 14:17



Три административных протокола и один арест. В Норильске дорожные полицейские проверили водителей, перевозящих детей в автотранспорте.

За один час работы инспекторы ДПС остановили 11 автомобилей, которые подвозили маленьких пассажиров с их родителями к детскому саду. Как показала профилактическая проверка, восемь водителей перевозили детей в автокреслах, трое других делали это с нарушениями, в их отношении составлены административные материалы. За нарушение правил перевозки детей водителей ждет административный штраф в размере 3000 рублей. Один из троих нарушителей дорожных правил помимо перевозки пятилетнего ребенка без ремня безопасности управлял автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Мужчина помещен в изолятор временного содержания, где дожидается решения суда. Правонарушение обернется норильчанину штрафом в 30 000 рублей или арестом на срок до 15 суток, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:130 Часовое профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» госавтоинспекторы провели в утреннее время возле одного из детских садов города.За один час работы инспекторы ДПС остановили 11 автомобилей, которые подвозили маленьких пассажиров с их родителями к детскому саду. Как показала профилактическая проверка, восемь водителей перевозили детей в автокреслах, трое других делали это с нарушениями, в их отношении составлены административные материалы. За нарушение правил перевозки детей водителей ждет административный штраф в размере 3000 рублей.Один из троих нарушителей дорожных правил помимо перевозки пятилетнего ребенка без ремня безопасности управлял автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Мужчина помещен в изолятор временного содержания, где дожидается решения суда. Правонарушение обернется норильчанину штрафом в 30 000 рублей или арестом на срок до 15 суток, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.