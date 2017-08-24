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24 августа 2017, 14:33



Первые специальные звания получили новоиспеченные офицеры полиции в Норильске.

Исполняющий обязанности начальника отдела МВД России по г. Норильску подполковник полиции Владислав Фальченко пожелал новоиспеченным офицерам с честью и достоинством нести звания сотрудников полиции и добросовестно выполнять возложенные на них служебные обязанности. Также личному составу норильской полиции представили шестерых выпускников ведомственных вузов, прибывших на постоянное место службы. Ряды норильских полицейских пополнили дознаватель, участковый уполномоченный, оперуполномоченный и следователи, окончившие Сибирский и Барнаульский юридические институты, а также Нижегородскую и Омскую академии МВД России. Кроме того, за добросовестное исполнение служебных обязанностей почетными грамотами главного управления МВД Росси по Красноярскому краю поощрены действующие сотрудники уголовного розыска - майор полиции Рустам Аргунов и младший лейтенант полиции Асланбек Гогичаев. Оперативники задержали злоумышленника при попытке реализовать боеприпасы к огнестрельному оружию, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:125 Первые специальные офицерские звания в торжественной обстановке вручили представителям дорожно-патрульной службы ГИБДД, отдела участковых уполномоченных полиции, отдела по вопросам миграции и отделения информационных технологий и защиты информации. Погоны младших лейтенантов и удостоверения получили шестеро полицейских.Исполняющий обязанности начальника отдела МВД России по г. Норильску подполковник полиции Владислав Фальченко пожелал новоиспеченным офицерам с честью и достоинством нести звания сотрудников полиции и добросовестно выполнять возложенные на них служебные обязанности.Также личному составу норильской полиции представили шестерых выпускников ведомственных вузов, прибывших на постоянное место службы. Ряды норильских полицейских пополнили дознаватель, участковый уполномоченный, оперуполномоченный и следователи, окончившие Сибирский и Барнаульский юридические институты, а также Нижегородскую и Омскую академии МВД России.Кроме того, за добросовестное исполнение служебных обязанностей почетными грамотами главного управления МВД Росси по Красноярскому краю поощрены действующие сотрудники уголовного розыска - майор полиции Рустам Аргунов и младший лейтенант полиции Асланбек Гогичаев. Оперативники задержали злоумышленника при попытке реализовать боеприпасы к огнестрельному оружию, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.