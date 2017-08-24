Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 августа 2017, 15:57



Норильчан приглашают присоединиться к экоакции «Зеленка».

Пройдет экоакция в эту субботу, 26 августа, с 14 до 16 часов сразу на двух площадках: на территории спортивно-досугового центра «Витязь» (ул. Лениградская, 21) и детского сада № 71 «Антошка» (ул. Нансена, 34). Цель проекта - озеленить вышеупомянутые территории. Кстати, на территории детского сада впервые в Норильске будет высажена венгерская сирень, которая отличается особой стрессоустойчивостью к суровым климатическим условиям Севера. В программе акции также запланированы мастер-классы по озеленению территории, украшению цветочных горшков и посадке цветов (все посаженные участниками цветы отправятся жить к ним на подоконник); спортивные конкурсы, призы и подарки; фри-маркет от благотворительного «Сундука» и благотворительного фонда «69 параллель» - даем вещам вторую жизнь и так далее. Участников акции ждут еще развлекательные, спортивные конкурсы для взрослых и детей.

Просмотров:107 Место встречи - 26 августа с 14 до 16 часов на площадке перед спортивно-досуговым центром «Витязь» (ул. Ленинградская, 21). Экоакция проводится в рамках экомарафона «Норникеля» - «ПонесЛось!», который стартовал в начале июня. Для организации экоакции свои усилия объединили четыре команды молодых работников «Норникеля»: «Стражи экологии», «Соленые», «Синдром трудоголика» и «Экоэнергетики».Пройдет экоакция в эту субботу, 26 августа, с 14 до 16 часов сразу на двух площадках: на территории спортивно-досугового центра «Витязь» (ул. Лениградская, 21) и детского сада № 71 «Антошка» (ул. Нансена, 34). Цель проекта - озеленить вышеупомянутые территории. Кстати, на территории детского сада впервые в Норильске будет высажена венгерская сирень, которая отличается особой стрессоустойчивостью к суровым климатическим условиям Севера.В программе акции также запланированы мастер-классы по озеленению территории, украшению цветочных горшков и посадке цветов (все посаженные участниками цветы отправятся жить к ним на подоконник); спортивные конкурсы, призы и подарки; фри-маркет от благотворительного «Сундука» и благотворительного фонда «69 параллель» - даем вещам вторую жизнь и так далее. Участников акции ждут еще развлекательные, спортивные конкурсы для взрослых и детей.