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24 августа 2017, 16:21



Пассажиров «Александра Матросова», вышедшего из строя, отправят в Норильск на другом судне.

Как позже стало известно, на маршруте Красноярск-Дудинка, не доходя до Игарки, судно получило повреждение одной лопасти винта. Соответственно из строя вышел один двигатель. На двух других исправных двигателях судно дошло до Дудинки, откуда его буксируют сейчас в Красноярск на ремонт. По рекомендации АО «ПассажирРечТранс» часть пассажиров сдала билеты на рейс Красноярск-Дудинка на 27 число и смогла вылететь в Норильск самолетами. Большая же часть людей, а всего на судне должны были отправиться в путь 250 человек, остались ждать решения компании. И сегодня «Норильским новостям» сообщили в АО «ПассажирРечТранс», что компания фрахтует теплоход «Профессор Близняк», и все пассажиры «Александра Матросова» будут отправлены на нем 28 августа.

Просмотров:117 Напомним, 22 августа АО «ПассажирРечТранс» известило пассажиров судна «Александр Матросов», имеющих билеты на рейс Красноярск-Норильск на 27 августа, об отмене данного рейса по техническим причинам.Как позже стало известно, на маршруте Красноярск-Дудинка, не доходя до Игарки, судно получило повреждение одной лопасти винта. Соответственно из строя вышел один двигатель. На двух других исправных двигателях судно дошло до Дудинки, откуда его буксируют сейчас в Красноярск на ремонт.По рекомендации АО «ПассажирРечТранс» часть пассажиров сдала билеты на рейс Красноярск-Дудинка на 27 число и смогла вылететь в Норильск самолетами. Большая же часть людей, а всего на судне должны были отправиться в путь 250 человек, остались ждать решения компании.И сегодня «Норильским новостям» сообщили в АО «ПассажирРечТранс», что компания фрахтует теплоход «Профессор Близняк», и все пассажиры «Александра Матросова» будут отправлены на нем 28 августа.