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24 августа 2017, 17:14

«Норникель» принимает участие в форуме "Армия-2017".


На территории конгрессно-выставочного комплекса «Патриот» в Подмосковье открылся III международный военно-технический форум «Армия-2017».
С достижениями российского оборонно-промышленного комплекса смогут ознакомиться делегации более чем из 100 государств. Непосредственно в работе форума принимают участие представители 1200 предприятий и организаций российского оборонно-промышленного комплекса, а также предприятия, чья деятельность имеет важное значение для безопасности страны – Росатом, Норникель, Банк ВТБ, Газпромбанк и др.
Президент России В. В. Путин в своем обращении к участникам и гостям форума подчеркнул важность международного диалога, ведущегося на полях форума во имя преодоления общих угроз и укрепления взаимного доверия и устойчивого развития на благо миллионов людей.
По словам министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, форум «Армия-2017» внесет существенный вклад в укрепление связей в сфере международного военно-технического сотрудничества, послужит налаживанию конструктивного диалога с зарубежными партнерами.
«Норникель» приглашен организаторами форума в качестве почетного гостя и участника деловой программы, включающей конференции и круглые столы по широкому кругу вопросов как военной, так и гражданской направленности. Вице-президент – руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов отметил глубокую историческую связь компании и армии и ее вклад в укреплении обороноспособности страны.
«Во время Великой Отечественной войны советские танки громили врага под броней, усиленной никелем Норильского комбината, награжденного за этот трудовой подвиг знаменем Государственного комитета обороны. Создание жаропрочных сплавов на никелевой основе внесло свой огромный вклад в становление отечественной реактивной авиации и аэрокосмических технологий. Медь, цветные металлы и по сей день являются основой производства высокотехнологичной продукции, применяемой в том числе, и в оборонной отрасли. Образно говоря, часть «Норникеля» есть в любом отечественном оборонном изделии. Участие в форуме «Армия-2017» для нас большая честь и одновременно наглядное свидетельство роли компании в укреплении экономического суверенитета и военной мощи нашего Отечества», - отметил Гасумянов.

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 24 августа 2017 
18:39   Три некоммерческие организации из Норильска стали победителями конкурса президентских грантов 18:26   Межрайонную больницу в Норильске оштрафовали за курение на территории.
17:56   Подрядчика на выполнения проектных работ для строительства велодорожки в Норильске ищут с помощью электронного аукциона. 17:34   Один год лишения свободы условно получил житель Норильска за попытку кражи кабеля.
17:14   «Норникель» принимает участие в форуме "Армия-2017". 16:21   Пассажиров «Александра Матросова», вышедшего из строя, отправят в Норильск на другом судне.
15:57   Норильчан приглашают присоединиться к экоакции «Зеленка». 14:33   Первые специальные звания получили новоиспеченные офицеры полиции в Норильске.
14:17   Три административных протокола и один арест. В Норильске дорожные полицейские проверили водителей, перевозящих детей в автотранспорте. 14:01   В Норильске уволили водителя автобуса, по чьей вине была травмирована малолетняя девочка.
13:28   В Норильске пройдет торжественная церемония посвящения молодежи в юнармейцы. 11:50   Дата открытия выставки долганского художника Бориса Молчанова в Норильске переносится.
10:50   Первыми из норильчан на борт военного корабля поднялись журналисты местных СМИ.

 23 августа 2017 
19:29   Сегодня «Норникель» объявил итоги работы комиссии по расследованию чрезвычайного происшествия на руднике «Заполярный». 17:49   Программу развития Норильского государственного индустриального института разработают до 1 сентября этого года.
17:47   Управляющая компания «Город» подарила жителям дома на Ленинском проспекте, 19, новенькую детскую игровую площадку. 17:04   Почти 550 семей норильчан получили социальные выплаты на переселение по четерыехстороннему соглашению.
15:27   Соглашение о сотрудничестве подписали Норильский индустриальный институт и Норильская епархия. 15:24   «Я – экошкольник». Необычная экологическая акция под таким названием пройдет в Норильске 26 августа.
14:55   Акция «Помоги пойти учиться» продлится в Норильске до октября. 14:47   В Норильске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Семья».
14:23   Сегодня впервые на Таймыре дудинских школьников принимают в юнармию. 12:49   В окрестностях Норильска проходят учения. Техника морского десанта СФ совершила 100-километровый марш-бросок.
12:40   Сыграть в «Поле чудес» в Норильске предложил наркодилер полицейскому. 12:05   Норильчане все чаще попадаются на уловки мошенников. Житель Талнаха лишился 15 тысяч рублей, пытаясь приобрести колеса для автомобиля на сайте-однодневке.
11:54   Норильские общественники проверили порядок соблюдения прав задержанных граждан. 11:35   Сергей Сергеев подписал контракт с «Норильским никелем».
11:33   «Норникель» будет поставлять сырье для производства аккумуляторов для электромобилей.

 22 августа 2017 
18:34   Норильчанам устроят Киноночь! 18:26   В таймырской тундре сгорел вертолет МИ-2. Норильская транспортная прокуратура провела проверку по данному инциденту.
17:59   Металлолом и мусор с удаленных территорий Крайнего Севера будут вывозить суда, участвующие в северном завозе в арктические регионы страны. 17:40   В первый рейс по маршруту Дудинка - Диксон отправился сухогруз «Федор Наянов» с углем для арктического поселка.
17:35   Новогодняя елка в Норильске сменит «прописку». В этом году ее планируют поставить на благоустраеваемой территории, прилегающей к озеру Долгое. 17:19   «Александр Матросов» не выйдет в рейс.
16:09   В окрестностях Норильска проходят военные учения. 15:57   Подготовка к предстоящим выборам в Норильский городской Совет депутатов идет по графику: начинается печать списков избирателей и бюллетеней.
15:41   Шедевры мирового уровня вернулись на родину автора. В Норильске готовится к открытию выставка долганского художника Бориса Молчанова. 15:29   В этом году в норильских домах будут заменены 116 лифтов, это рекордное число за несколько последних лет.
14:52   Все учреждения образования Норильска начнут работать 1 сентября. Тему готовности к новому учебному году обсуждали сегодня на общегородской планерке. 14:40   Почти все школы Норильска к 1 сентября готовы. Сегодня норильское управление образование отчитывается перед министерством образования Красноярского края о готовности школ НПР к новому учебному году.
14:29   Больше пяти тысяч юных норильчан этим летом поучаствовали в различных организованных формах отдыха. 13:53   До конца августа в Норильске сохранится прохладная и дождливая погода.
13:51   В Норильске августосвкие цены на дизельное топливо и бензин по сравнению с июльскими показателями остались неизменными. 13:47   За июль в городе больше всего подорожали картофель и морковь - на 59% и 30% соответственно.
13:27   Почти вполовину снизилось число пожаров и возгораний в июле-августе этого года по сравнению с прошлым летом. 13:18   С начала июля от норильчан поступило 5684 сообщения в отделения полиции, из них 295 - о преступлениях. Об этом сегодня говорили на общегородской планерке.
13:00   В Норильске перенесены сроки отключения горячей воды. Город готовится к отопительному сезону. 11:34   Пять лет за кольца и браслеты. Житель Норильска, который выманил у подростка семейные ювелирные украшения, пойдет под суд.
10:49   Задачу минимум выполнили. Молодежная команда МФК «Норильский никель» празднует очередную победу.

 21 августа 2017 
19:28   Перспективы развития городской среды и привлекательности ее для молодежи обсудили в Норильске.




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