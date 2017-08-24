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24 августа 2017, 17:14



«Норникель» принимает участие в форуме "Армия-2017".

С достижениями российского оборонно-промышленного комплекса смогут ознакомиться делегации более чем из 100 государств. Непосредственно в работе форума принимают участие представители 1200 предприятий и организаций российского оборонно-промышленного комплекса, а также предприятия, чья деятельность имеет важное значение для безопасности страны – Росатом, Норникель, Банк ВТБ, Газпромбанк и др. Президент России В. В. Путин в своем обращении к участникам и гостям форума подчеркнул важность международного диалога, ведущегося на полях форума во имя преодоления общих угроз и укрепления взаимного доверия и устойчивого развития на благо миллионов людей. По словам министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, форум «Армия-2017» внесет существенный вклад в укрепление связей в сфере международного военно-технического сотрудничества, послужит налаживанию конструктивного диалога с зарубежными партнерами. «Норникель» приглашен организаторами форума в качестве почетного гостя и участника деловой программы, включающей конференции и круглые столы по широкому кругу вопросов как военной, так и гражданской направленности. Вице-президент – руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов отметил глубокую историческую связь компании и армии и ее вклад в укреплении обороноспособности страны. «Во время Великой Отечественной войны советские танки громили врага под броней, усиленной никелем Норильского комбината, награжденного за этот трудовой подвиг знаменем Государственного комитета обороны. Создание жаропрочных сплавов на никелевой основе внесло свой огромный вклад в становление отечественной реактивной авиации и аэрокосмических технологий. Медь, цветные металлы и по сей день являются основой производства высокотехнологичной продукции, применяемой в том числе, и в оборонной отрасли. Образно говоря, часть «Норникеля» есть в любом отечественном оборонном изделии. Участие в форуме «Армия-2017» для нас большая честь и одновременно наглядное свидетельство роли компании в укреплении экономического суверенитета и военной мощи нашего Отечества», - отметил Гасумянов.

Просмотров:98 На территории конгрессно-выставочного комплекса «Патриот» в Подмосковье открылся III международный военно-технический форум «Армия-2017».С достижениями российского оборонно-промышленного комплекса смогут ознакомиться делегации более чем из 100 государств. Непосредственно в работе форума принимают участие представители 1200 предприятий и организаций российского оборонно-промышленного комплекса, а также предприятия, чья деятельность имеет важное значение для безопасности страны – Росатом, Норникель, Банк ВТБ, Газпромбанк и др.Президент России В. В. Путин в своем обращении к участникам и гостям форума подчеркнул важность международного диалога, ведущегося на полях форума во имя преодоления общих угроз и укрепления взаимного доверия и устойчивого развития на благо миллионов людей.По словам министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, форум «Армия-2017» внесет существенный вклад в укрепление связей в сфере международного военно-технического сотрудничества, послужит налаживанию конструктивного диалога с зарубежными партнерами.«Норникель» приглашен организаторами форума в качестве почетного гостя и участника деловой программы, включающей конференции и круглые столы по широкому кругу вопросов как военной, так и гражданской направленности. Вице-президент – руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов отметил глубокую историческую связь компании и армии и ее вклад в укреплении обороноспособности страны.«Во время Великой Отечественной войны советские танки громили врага под броней, усиленной никелем Норильского комбината, награжденного за этот трудовой подвиг знаменем Государственного комитета обороны. Создание жаропрочных сплавов на никелевой основе внесло свой огромный вклад в становление отечественной реактивной авиации и аэрокосмических технологий. Медь, цветные металлы и по сей день являются основой производства высокотехнологичной продукции, применяемой в том числе, и в оборонной отрасли. Образно говоря, часть «Норникеля» есть в любом отечественном оборонном изделии. Участие в форуме «Армия-2017» для нас большая честь и одновременно наглядное свидетельство роли компании в укреплении экономического суверенитета и военной мощи нашего Отечества», - отметил Гасумянов.