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24 августа 2017, 17:34



Один год лишения свободы условно получил житель Норильска за попытку кражи кабеля.

Сотрудники полиции задержали мужчину на месте происшествия. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили, что 45-летний мужчина взломал навесной замок на принадлежащем предприятию контейнере и попытался похитить из него кабель разных марок на общую сумму свыше 60 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, ранее мужчина подрабатывал на данном предприятии и знал, в каком контейнере хранится кабельная продукция, которую он и собирался похитить для сдачи в пункт приема металла. К тому моменту, когда мужчина был замечен, он уже успел вынести с территории несколько десятков метров кабеля. В отношении ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу с незаконным проникновением», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. По окончанию расследования обвиняемый предстал перед судом и приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Просмотров:77 В апреле текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что охранники одного из норильских предприятий при обходе территории обнаружили постороннее лицо.Сотрудники полиции задержали мужчину на месте происшествия. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили, что 45-летний мужчина взломал навесной замок на принадлежащем предприятию контейнере и попытался похитить из него кабель разных марок на общую сумму свыше 60 тысяч рублей.Как выяснили полицейские, ранее мужчина подрабатывал на данном предприятии и знал, в каком контейнере хранится кабельная продукция, которую он и собирался похитить для сдачи в пункт приема металла. К тому моменту, когда мужчина был замечен, он уже успел вынести с территории несколько десятков метров кабеля.В отношении ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу с незаконным проникновением», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.По окончанию расследования обвиняемый предстал перед судом и приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.