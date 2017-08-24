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24 августа 2017, 17:56



Подрядчика на выполнения проектных работ для строительства велодорожки в Норильске ищут с помощью электронного аукциона.

Напомним, соцопрос населения Большого Норильска проводился на сайтах администрации города и «Заполярной правды» с начала июня по 10 августа. Всего в опросе приняли участие 1150 человек, более тысячи из них поддержали идею проекта. В голосовании на сайте муниципальной газеты приняли участие 770 горожан. Из них за строительство велосипедной дорожки от улицы Павлова до "Оль-Гуля" проголосовали 711 человек; 15 высказались за велодорожку, но в другом месте; 37 высказались против велодорожки и семеро предложили другие варианты для велосипедистов. Администрация города приняла решение о необходимости предусмотреть в проекте ремонта автодороги Норильск - Талнах устройство велодорожек. 21 августа заявка в соответствии с частью второй статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» была размещена на электронном аукционе. Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска». Потенциальные подрядчики могут подать заявки до 29 августа. Дата проведения аукциона в электронной форме назначена на 4 сентября этого года. Начальная и максимальная цена контракта составляет два миллиона 183 тысячи рублей. За эту или меньшую сумму подрядная организация должна выполнить проектные и изыскательские работы на обустройство автодороги Норильск - Талнах с велосипедными дорожками.

Просмотров:74 В начале этой недели объявлены электронные торги на определение подрядной организации, которая займется проектированием велодорожек в Норильске.Напомним, соцопрос населения Большого Норильска проводился на сайтах администрации города и «Заполярной правды» с начала июня по 10 августа. Всего в опросе приняли участие 1150 человек, более тысячи из них поддержали идею проекта.В голосовании на сайте муниципальной газеты приняли участие 770 горожан. Из них за строительство велосипедной дорожки от улицы Павлова до "Оль-Гуля" проголосовали 711 человек; 15 высказались за велодорожку, но в другом месте; 37 высказались против велодорожки и семеро предложили другие варианты для велосипедистов.Администрация города приняла решение о необходимости предусмотреть в проекте ремонта автодороги Норильск - Талнах устройство велодорожек. 21 августа заявка всоответствии с частью второй статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» была размещена на электронном аукционе. Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска».Потенциальные подрядчики могут подать заявки до 29 августа. Дата проведения аукциона в электронной форме назначена на 4 сентября этого года. Начальная и максимальная цена контракта составляет два миллиона 183 тысячи рублей. За эту или меньшую сумму подрядная организация должна выполнить проектные и изыскательские работы на обустройство автодороги Норильск - Талнах с велосипедными дорожками.