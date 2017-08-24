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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:39 Три некоммерческие организации из Норильска стали победителями конкурса президентских грантов
18:26 Межрайонную больницу в Норильске оштрафовали за курение на территории.
17:56 Подрядчика на выполнения проектных работ для строительства велодорожки в Норильске ищут с помощью электронного аукциона.
17:34 Один год лишения свободы условно получил житель Норильска за попытку кражи кабеля.
17:14 «Норникель» принимает участие в форуме "Армия-2017".
16:21 Пассажиров «Александра Матросова», вышедшего из строя, отправят в Норильск на другом судне.
15:57 Норильчан приглашают присоединиться к экоакции «Зеленка».
14:33 Первые специальные звания получили новоиспеченные офицеры полиции в Норильске.
14:17 Три административных протокола и один арест. В Норильске дорожные полицейские проверили водителей, перевозящих детей в автотранспорте.
14:01 В Норильске уволили водителя автобуса, по чьей вине была травмирована малолетняя девочка.
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