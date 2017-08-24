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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
24 августа 2017, 17:56

Подрядчика на выполнения проектных работ для строительства велодорожки в Норильске ищут с помощью электронного аукциона.


В начале этой недели объявлены электронные торги на определение подрядной организации, которая займется проектированием велодорожек в Норильске.
Напомним, соцопрос населения Большого Норильска проводился на сайтах администрации города и «Заполярной правды» с начала июня по 10 августа. Всего в опросе приняли участие 1150 человек, более тысячи из них поддержали идею проекта.
В голосовании на сайте муниципальной газеты приняли участие 770 горожан. Из них за строительство велосипедной дорожки от улицы Павлова до "Оль-Гуля" проголосовали 711 человек; 15 высказались за велодорожку, но в другом месте; 37 высказались против велодорожки и семеро предложили другие варианты для велосипедистов.
Администрация города приняла решение о необходимости предусмотреть в проекте ремонта автодороги Норильск - Талнах устройство велодорожек. 21 августа заявка в
соответствии с частью второй статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» была размещена на электронном аукционе. Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска».
Потенциальные подрядчики могут подать заявки до 29 августа. Дата проведения аукциона в электронной форме назначена на 4 сентября этого года. Начальная и максимальная цена контракта составляет два миллиона 183 тысячи рублей. За эту или меньшую сумму подрядная организация должна выполнить проектные и изыскательские работы на обустройство автодороги Норильск - Талнах с велосипедными дорожками.

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    Список новостей

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17:14   «Норникель» принимает участие в форуме "Армия-2017". 16:21   Пассажиров «Александра Матросова», вышедшего из строя, отправят в Норильск на другом судне.
15:57   Норильчан приглашают присоединиться к экоакции «Зеленка». 14:33   Первые специальные звания получили новоиспеченные офицеры полиции в Норильске.
14:17   Три административных протокола и один арест. В Норильске дорожные полицейские проверили водителей, перевозящих детей в автотранспорте. 14:01   В Норильске уволили водителя автобуса, по чьей вине была травмирована малолетняя девочка.
13:28   В Норильске пройдет торжественная церемония посвящения молодежи в юнармейцы. 11:50   Дата открытия выставки долганского художника Бориса Молчанова в Норильске переносится.
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 23 августа 2017 
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17:47   Управляющая компания «Город» подарила жителям дома на Ленинском проспекте, 19, новенькую детскую игровую площадку. 17:04   Почти 550 семей норильчан получили социальные выплаты на переселение по четерыехстороннему соглашению.
15:27   Соглашение о сотрудничестве подписали Норильский индустриальный институт и Норильская епархия. 15:24   «Я – экошкольник». Необычная экологическая акция под таким названием пройдет в Норильске 26 августа.
14:55   Акция «Помоги пойти учиться» продлится в Норильске до октября. 14:47   В Норильске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Семья».
14:23   Сегодня впервые на Таймыре дудинских школьников принимают в юнармию. 12:49   В окрестностях Норильска проходят учения. Техника морского десанта СФ совершила 100-километровый марш-бросок.
12:40   Сыграть в «Поле чудес» в Норильске предложил наркодилер полицейскому. 12:05   Норильчане все чаще попадаются на уловки мошенников. Житель Талнаха лишился 15 тысяч рублей, пытаясь приобрести колеса для автомобиля на сайте-однодневке.
11:54   Норильские общественники проверили порядок соблюдения прав задержанных граждан. 11:35   Сергей Сергеев подписал контракт с «Норильским никелем».
11:33   «Норникель» будет поставлять сырье для производства аккумуляторов для электромобилей.

 22 августа 2017 
18:34   Норильчанам устроят Киноночь! 18:26   В таймырской тундре сгорел вертолет МИ-2. Норильская транспортная прокуратура провела проверку по данному инциденту.
17:59   Металлолом и мусор с удаленных территорий Крайнего Севера будут вывозить суда, участвующие в северном завозе в арктические регионы страны. 17:40   В первый рейс по маршруту Дудинка - Диксон отправился сухогруз «Федор Наянов» с углем для арктического поселка.
17:35   Новогодняя елка в Норильске сменит «прописку». В этом году ее планируют поставить на благоустраеваемой территории, прилегающей к озеру Долгое. 17:19   «Александр Матросов» не выйдет в рейс.
16:09   В окрестностях Норильска проходят военные учения. 15:57   Подготовка к предстоящим выборам в Норильский городской Совет депутатов идет по графику: начинается печать списков избирателей и бюллетеней.
15:41   Шедевры мирового уровня вернулись на родину автора. В Норильске готовится к открытию выставка долганского художника Бориса Молчанова. 15:29   В этом году в норильских домах будут заменены 116 лифтов, это рекордное число за несколько последних лет.
14:52   Все учреждения образования Норильска начнут работать 1 сентября. Тему готовности к новому учебному году обсуждали сегодня на общегородской планерке. 14:40   Почти все школы Норильска к 1 сентября готовы. Сегодня норильское управление образование отчитывается перед министерством образования Красноярского края о готовности школ НПР к новому учебному году.
14:29   Больше пяти тысяч юных норильчан этим летом поучаствовали в различных организованных формах отдыха. 13:53   До конца августа в Норильске сохранится прохладная и дождливая погода.
13:51   В Норильске августосвкие цены на дизельное топливо и бензин по сравнению с июльскими показателями остались неизменными. 13:47   За июль в городе больше всего подорожали картофель и морковь - на 59% и 30% соответственно.
13:27   Почти вполовину снизилось число пожаров и возгораний в июле-августе этого года по сравнению с прошлым летом. 13:18   С начала июля от норильчан поступило 5684 сообщения в отделения полиции, из них 295 - о преступлениях. Об этом сегодня говорили на общегородской планерке.
13:00   В Норильске перенесены сроки отключения горячей воды. Город готовится к отопительному сезону. 11:34   Пять лет за кольца и браслеты. Житель Норильска, который выманил у подростка семейные ювелирные украшения, пойдет под суд.
10:49   Задачу минимум выполнили. Молодежная команда МФК «Норильский никель» празднует очередную победу.

 21 августа 2017 
19:28   Перспективы развития городской среды и привлекательности ее для молодежи обсудили в Норильске.




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