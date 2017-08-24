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24 августа 2017, 18:26



Межрайонную больницу в Норильске оштрафовали за курение на территории.

В ведомство обратились из Норильского городского суда. Инстанция требовала обязать руководство больницы устранить нарушения действующего санитарного законодательства. Оказалось, больница в установленный срок не сделала паспорт «канцерогенно-опасной организации». Также в помещениях учреждения и на ее территории допускалось курение. В результате больницу признали виновной в административных правонарушениях и оштрафовали на 10 тыс. рублей, а также потребовали устранить все выявленные нарушения. Напомним, закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» был принят в 2013 году. Действуют запреты на курение на стадионах, территориях образовательных учреждений, домах культуры, в поликлиниках, самолетах, магазинах, в лифтах, на детских площадках, АЗС. Закон запрещает рекламу и стимулирование продажи табака, спонсорство табака.

Просмотров:48 Норильскую межрайонную больницу № 1 оштрафовали за возможность курения на территории. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.В ведомство обратились из Норильского городского суда. Инстанция требовала обязать руководство больницы устранить нарушения действующего санитарного законодательства.Оказалось, больница в установленный срок не сделала паспорт «канцерогенно-опасной организации». Также в помещениях учреждения и на ее территории допускалось курение. В результате больницу признали виновной в административных правонарушениях и оштрафовали на 10 тыс. рублей, а также потребовали устранить все выявленные нарушения.Напомним, закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» был принят в 2013 году. Действуют запреты на курение на стадионах, территориях образовательных учреждений, домах культуры, в поликлиниках, самолетах, магазинах, в лифтах, на детских площадках, АЗС. Закон запрещает рекламу и стимулирование продажи табака, спонсорство табака.