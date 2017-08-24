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24 августа 2017, 18:39



Три некоммерческие организации из Норильска стали победителями конкурса президентских грантов

В номинации «Сохранение исторической памяти» лидером признан проект Красноярской региональной общественной организации «Клуб исследователей Таймыра» (КИТ) «Школа краеведа Норильска». Ее руководитель и куратор Станислав Стрючков говорит, что грант размером в 1 млн 700 тысяч рублей их организация реализует в четыре этапа: лекционно-познавательного, экскурсионно-полевого (экскурсии и экспедиции по окрестностям города, рудников, остаткам лаготделений и пр.), блока семинарской и архивной работы, а также экзаменационной. Завершающей фазой проектной деятельности на средства гранта станет конференция исследователей территории (КИТ), которая традиционно проходит в норильском музее в конце января. «Суть нашей программы в том, чтобы из взрослых и детей, посещающих «Школу краеведа» порой целыми семьями, воспиталась настоящая когорта современных исследователей своей земли, хранителей исторической памяти, преемников начинаний известных краеведов, таких как Лебединский, Важнов, Львов и другие. Многое нам приходится делать практически с нуля, но норильское наследие того стоит. Итогом этого процесса должна стать постоянная передача знаний о локальной истории, создание некой цепной реакции краеведения», - отметил в своем интервью «Норильским новостям» Станислав Стрючков. Кроме этого проекта, победителями президентского конкурса стали: проект Крепкие «основы» фонда «Возможность» (в номинации «Развитие институтов гражданского общества») и проект «Метаморфоза» норильского клуба «Горлица» (в номинации «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни"). По условиям грантовой программы проекты победителей стартуют не ранее 1 декабря 2017 года, общий срок реализации – до 1 года.

Просмотров:134 Всего из 930 организаций, получивших гранты, четыре принадлежат территории Таймыра. Ни один регион страны не представлен таким количеством победителей, как наш, не считая Москвы.В номинации «Сохранение исторической памяти» лидером признан проект Красноярской региональной общественной организации «Клуб исследователей Таймыра» (КИТ) «Школа краеведа Норильска». Ее руководитель и куратор Станислав Стрючков говорит, что грант размером в 1 млн 700 тысяч рублей их организация реализует в четыре этапа: лекционно-познавательного, экскурсионно-полевого (экскурсии и экспедиции по окрестностям города, рудников, остаткам лаготделений и пр.), блока семинарской и архивной работы, а также экзаменационной. Завершающей фазой проектной деятельности на средства гранта станет конференция исследователей территории (КИТ), которая традиционно проходит в норильском музее в конце января.«Суть нашей программы в том, чтобы из взрослых и детей, посещающих «Школу краеведа» порой целыми семьями, воспиталась настоящая когорта современных исследователей своей земли, хранителей исторической памяти, преемников начинаний известных краеведов, таких как Лебединский, Важнов, Львов и другие. Многое нам приходится делать практически с нуля, но норильское наследие того стоит. Итогом этого процесса должна стать постоянная передача знаний о локальной истории, создание некой цепной реакции краеведения», - отметил в своем интервью «Норильским новостям» Станислав Стрючков.Кроме этого проекта, победителями президентского конкурса стали: проект Крепкие «основы» фонда «Возможность» (в номинации «Развитие институтов гражданского общества») и проект «Метаморфоза» норильского клуба «Горлица» (в номинации «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни").По условиям грантовой программы проекты победителей стартуют не ранее 1 декабря 2017 года, общий срок реализации – до 1 года.