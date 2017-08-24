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24 августа 2017, 18:54



Сегодня в Норильск из Диксона прилетел красноярский путешественник член Русского географического общества Игорь Чапалов

Отважный экипаж в составе Игоря Чапалова и его напарника - полярного летчика и бизнесмена Юрия Петрова прошел на облегченном катамаране от реки Норильской через реку Пясина в Карское море и, преодолев экстремальные погодные условия, достиг Диксона. Встреча с путешественником, который впервые покажет видео и фотоматериалы арктической экспедиции, расскажет о находках, потерях и даже загадках необычного путешествия, состоится 29 августа, во вторник, в 18 часов, а конференц-зале Публичной библиотеки на Ленинском проспекте, 20а. В ближайшие дни Игорь Чапалов будет готовиться к презентации в стенах библиотеки, а также встретится с норильскими друзьями, которыми обзавелся во время прошлогоднего путешествия в наших краях. Все справки по телефону 46-13-41.

Просмотров:141 Норильчане первыми услышат его рассказ о завершившейся на днях арктической экспедиции, организованной Красноярской общественной экологической организацией «Природа Сибири» при поддержке Омского авиаремонтного завода и Центра культурных инициатив Министерства культуры Красноярского края.Отважный экипаж в составе Игоря Чапалова и его напарника - полярного летчика и бизнесмена Юрия Петрова прошел на облегченном катамаране от реки Норильской через реку Пясина в Карское море и, преодолев экстремальные погодные условия, достиг Диксона.Встреча с путешественником, который впервые покажет видео и фотоматериалы арктической экспедиции, расскажет о находках, потерях и даже загадках необычного путешествия, состоится 29 августа, во вторник, в 18 часов, а конференц-зале Публичной библиотеки на Ленинском проспекте, 20а.В ближайшие дни Игорь Чапалов будет готовиться к презентации в стенах библиотеки, а также встретится с норильскими друзьями, которыми обзавелся во время прошлогоднего путешествия в наших краях. Все справки по телефону 46-13-41.